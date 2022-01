Wycieczki rowerowe do 18 km od Łazisk Górnych. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 5 - 6 lutego?

Trasy rowerowe w pobliżu Łazisk Górnych

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 18 km od Łazisk Górnych, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 05 lutego w Łaziskach Górnych ma być 5°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 60%. W niedzielę 06 lutego w Łaziskach Górnych ma być 5°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 70%.

🚲 Trasa rowerowa: Sylwestrowo po okolicy

Stopień trudności: 2

Dystans: 38,89 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 45 min.

Przewyższenia: 200 m

Suma podjazdów: 1 854 m

Suma zjazdów: 1 858 m

Trasę dla rowerzystów z Łazisk Górnych poleca Pana79

Sobotni sylwestrowy poranek obudził mnie pięknym słoneczkiem, a że był także mały minus na termometrze, nie miałem się co bać o pluchę, postanowiłem wskoczyć na mojego rumaka i sprawdzić co w przyrodzie słychać w ostatnim dniu 2016 roku. Początek trasy to Gniotek (dzielnica Mikołowa), z którego udaję się przez las Gniotkowski w kierunku dzielnicy Tychów Wilkowyje, następnie skręcam w piękne Lasy Kobiórskie, kieruję się w stronę miejscowości Kobiór, przekraczając przez uroczy mostek rzeczkę Gostynkę. W Kobiórze skręcam w kierunku Rezerwatu Babczyna Dolina, oczywiście po drodze robiąc kilka fotek otaczającej przyrody. Następnie improwizuję, udając się na wyczucie w kierunku miejscowości Zgoń, odbijam w kierunku Łazisk Górnych, zaliczając niezły podjazd pod Górę św. Jana, gdzie rozpościera się super widok na panoramę Mikołowa, zjeżdżam - można powiedzieć - z górki na pazurki w kierunku Wyr, zaliczając po drodze jeszcze jedno okoliczne wzniesienie Skały, wracam, zataczając fajną pętelkę do domku.Trasę zaliczam do udanych. Polecam każdemu nawet w o tej porze roku -mrozik ułatwiał przejazd przez niektóre miejsca ;)

