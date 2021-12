Wycieczki rowerowe do 18 km od Łazisk Górnych. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 4 - 5 grudnia?

Rowerem w pobliżu Łazisk Górnych

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 18 km od Łazisk Górnych, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 04 grudnia w Łaziskach Górnych ma być nan°C. Nie powinno padać. W niedzielę 05 grudnia w Łaziskach Górnych ma być 3°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 70%.

🚲 Trasa rowerowa: Na Nikiszowiec

Stopień trudności: 2

Dystans: 56,57 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 19 min.

Przewyższenia: 85 m

Suma podjazdów: 1 281 m

Suma zjazdów: 1 288 m

Trasę dla rowerzystów z Łazisk Górnych poleca Pana79

Trasa poprostu do pracy z Gniotka przez Podlesie-Kostuchnę-Giszowiec i uroczy Nikiszowiec po drodze kilka fotek wagoników kopalnianych, które pojawiły się na Giszowcu, a powrót taka mała improwizacja przez Zawodzie-Bogucice-Bytków koło wieży TVP 3 park Chorzowski i z górki do domku przez Katowickie osiedla Tysiąclecia, Witosa-Panewniki. Trasa łatwa i przyjemna słoneczko dopisało, prawdziwa złota polska jesień ;)

Nawiguj