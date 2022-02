Wycieczki rowerowe do 18 km od Łazisk Górnych. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 26 - 27 lutego?

Rowerem z Łazisk Górnych

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 18 km od Łazisk Górnych, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 26 lutego w Łaziskach Górnych ma być 6°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 50%. W niedzielę 27 lutego w Łaziskach Górnych ma być 6°C. Nie będzie padać.

Stopień trudności: 2

Dystans: 59,51 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 18 min.

Przewyższenia: 183 m

Suma podjazdów: 1 306 m

Suma zjazdów: 1 299 m

Trasę rowerową mieszkańcom Łazisk Górnych poleca Pana79

Dziś postanowiłem skorzystać z pięknej pogody i przetrzeć nowe szlaki,wyszła mi taka sobie trasa Gniotek-Wilkowyje-Kobiór-Czarków-Pszczyna-Studzienice-Żwaków-Wilkowyje-Gniotek.Dystans wskazany na liczniku to 64km,trasa leśno-asfaltowa o średniej trudności.

