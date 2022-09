Wycieczki rowerowe do 18 km od Łazisk Górnych. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 17 - 18 września?

Szukasz pomysłu na trasę rowerową z Łazisk Górnych? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy 5 ciekawych tras. Są zróżnicowane pod względem trudności czy długości, dlatego każdy może znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 18 km od Łazisk Górnych. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w pobliżu Łazisk Górnych proponujemy na weekend.

Rowerem w okolicy Łazisk Górnych We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 18 km od Łazisk Górnych, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Nim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Spontanicznie do Kumpla Marka Stopień trudności: 2.0

Dystans: 70,66 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 43 min.

Przewyższenia: 95 m

Suma podjazdów: 2 166 m

Suma zjazdów: 2 171 m Pana79 poleca trasę rowerzystom z Łazisk Górnych Dzisiaj pogoda nawet spoko tylko trochę wiało, postanowiłem wybrać się w stronę Muchowca, a że nawet fajnie mi się nabijało kilosy to postanowiłem zahaczyć o Siemianowice Sląskie i odwiedzić kumpla i jego rodzinkę.Szybka męska spontaniczna decyzja kolegi i postanowił część trasy powrotnej pokonać ze mną po wypiciu gorącej kawki zrobionej przez koleżankę Klaudię wskoczyliśmy na rumaki i skierowaliśmy się w stronę Parku śląskiego i dalej w kierunku Witosa tam nawet czas był sprzyjający więc postanowiłem zahaczyć z kumplem o Kochłowice i zobaczyć Średniowieczny Gródek cel wyprawy kolegi. Tam krótki postój i rozstanie z kolegą on w kierunku Siemianowic, a ja w kierunku Mikołowa. Mario dzięki za wspólna część trasy i że mnie tam wyciągałeś ! Przebieg trasy to Gniotek-Podlesie-Kostuchna-Muchowiec-Zawodzie-Siemianowice Śląskie-Park Śląski-Kochłowice-Jamna-Gniotek.Trasa dosyć przyjemna polecam na dłuższy wypadzik :)

🚲 Trasa rowerowa: Mikołów-Czechowice-Dziedzice-Mikołów Stopień trudności: 2.0

Dystans: 112,08 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 50 min.

Przewyższenia: 94 m

Suma podjazdów: 1 540 m

Suma zjazdów: 1 530 m Rowerzystom z Łazisk Górnych trasę poleca Pana79

Mimo chmur dookoła postanowiłem ruszyć w trasę , miało być Bielsko ale pogoda zweryfikowała moje plany w Czechowicach-Dziedzicach dorwała mnie pierwsza ulewa, później jeszcze były dwie ;)Przebieg to Gniotek-Wilkowyje-Kobiór-Zabrzeg-Czechowice-Dziedzice-Bestwina-Kaniów-Jawiszowice-Góra-Gilowice-Międzyrzecze-Nowe Bojszowy-Świerczyniec-Paprocany-Żwaków-Wilkowyje-Gniotek.Trasa przebiegała przez las, asfalt i małe miejscowości z wyjątkiem Czechowic masakra ruch jak diabli nie lubię takiej jazdy na rowerze.Polecam na całodniowy wyjazd, na liczniku wybiło nie całe 115 km, gdyby nie ulewy po drodze byłoby więcej ;)

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Do zamku w Chudowie: niedzielne kręcenie kilometrów z dzieciakami Stopień trudności: 2.0

Dystans: 34,34 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 14 min.

Przewyższenia: 108 m

Suma podjazdów: 629 m

Suma zjazdów: 625 m AniaBog poleca trasę rowerzystom z Łazisk Górnych

Dla miłośników dwóch kółek, nawet tych najmłodszych. Wycieczka trwała 6 godzin, ale to za sprawką placu zabaw w Ogrodzie Botanicznym, który jest piękny. Plac zabaw wywrze mega pozytywne wrażenie na małych i dużych... czysto i to bardzo. Poza tym niezła lekcja przyrody, ścieżka ma ok 2 km.

Ogromną atrakcją jest zamek w Chudowie, a w zasadzie wszystko, co dookoła: jedzonko, zielona trawa, atrakcje dla dzieci.

Pokazana trasa: lasy, droga asfaltowa i pole.. no tak ścieżka rowerowa było lekko zabłocona i trzeba było zaliczyć pole. Gdzie? Ech.. niech to będzie "niespodzianka".

🚲 Trasa rowerowa: Z bajtlem na kole - Pętla - Pszczyna Bażantarnia, Łąka zalew, Pszczyna Park Stopień trudności: 1.0

Dystans: 14,22 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 17 min.

Przewyższenia: 75 m

Suma podjazdów: 500 m

Suma zjazdów: 484 m Rowerzystom z Łazisk Górnych trasę poleca Mfalewicz

Trasy rowerowe z bajtlem na kole charakteryzują się łatwym stopniem trudności. Zawsze staramy się wybierać drogi o małym natężeniu ruchu (drogi polne, leśne, jezdnie dla rowerów) - niestety czasem jest to niemożliwe i mogą wystąpić małe odcinki na których jest wzmożony ruch samochodowy o czym będziemy informować. Łatwa trasa widokowa. Polecamy dla rodzin z dziećmi. Na trasie przejazdu znajduje się: Pałac Bażantarnia, zbiornik wodny w Łące, Park w Pszczynie (polecamy przystanek na lody w Stajniach Książęcych - najlepsze w Pszczynie).

🚲 Trasa rowerowa: W poszukiwaniu byłej bazy rakietowej Stopień trudności: 2.0

Dystans: 60,34 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 101 m

Suma podjazdów: 1 425 m

Suma zjazdów: 1 429 m Trasę dla rowerzystów z Łazisk Górnych poleca Pana79

Dziś postanowiłem wybrać się w lasy Pszczyńskie, poszukać byłej bazy rakietowej, miejsce pomogła mi znaleźć trasa kolegi Lemura z traseo. Początek trasy to jak zwykle Gniotek z którego kieruję się w stronę Wilkowyj-Kobióru trasaą rowerową w do Pszczyny odbiłem w prawo i po przejechaniu kilometra natrafiłem na zabudowania po byłej bazie.Miejsce bardzo ciekawe choć bardzo już zarośnięte i zniszczone, wojsko opuściło to miejsce około 2001 roku. Zdjęcia przedstawiają schron naprowadzania rakiet znajdujący się w strefie bojowej dywizjonu i magazyn rakiet.Następnie pojechałem w stronę Suszca zahaczając o skansen następnie Zgoń-Gostyń-Wyry i z górki do domku.Polecam każdemu dystans spory ale po płaskim terenie ;)

