Wycieczki rowerowe do 18 km od Łazisk Górnych. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 1 - 2 października?

Szukasz pomysłu na wyprawę rowerową z Łazisk Górnych? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy 5 ciekawych tras. Są różne pod względem trudności czy długości, dzięki temu każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 18 km od Łazisk Górnych. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w pobliżu Łazisk Górnych warto sprawdzić w weekend.

Wycieczki rowerowe z Łazisk Górnych We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 18 km od Łazisk Górnych, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź prognozę pogody. 🚲 Trasa rowerowa: Na dotlenienie organizmu Stopień trudności: 1.0

Dystans: 43,52 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 40 min.

Przewyższenia: 117 m

Suma podjazdów: 1 277 m

Suma zjazdów: 1 268 m Trasę dla rowerzystów z Łazisk Górnych poleca Pana79 Po prostu świeciło słoneczko więc postanowiłem wskoczyć na rumaka i trochę pokręcić się po okolicy.Trasa chłodna ale ma to swoje uroki mało ludzi na drodze, spokój i cisza po drodze polecam każdemu :)

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Sylwestrowo po okolicy Stopień trudności: 2.0

Dystans: 38,89 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 45 min.

Przewyższenia: 200 m

Suma podjazdów: 1 854 m

Suma zjazdów: 1 858 m Pana79 poleca trasę mieszkańcom Łazisk Górnych

Sobotni sylwestrowy poranek obudził mnie pięknym słoneczkiem, a że był także mały minus na termometrze, nie miałem się co bać o pluchę, postanowiłem wskoczyć na mojego rumaka i sprawdzić co w przyrodzie słychać w ostatnim dniu 2016 roku. Początek trasy to Gniotek (dzielnica Mikołowa), z którego udaję się przez las Gniotkowski w kierunku dzielnicy Tychów Wilkowyje, następnie skręcam w piękne Lasy Kobiórskie, kieruję się w stronę miejscowości Kobiór, przekraczając przez uroczy mostek rzeczkę Gostynkę. W Kobiórze skręcam w kierunku Rezerwatu Babczyna Dolina, oczywiście po drodze robiąc kilka fotek otaczającej przyrody. Następnie improwizuję, udając się na wyczucie w kierunku miejscowości Zgoń, odbijam w kierunku Łazisk Górnych, zaliczając niezły podjazd pod Górę św. Jana, gdzie rozpościera się super widok na panoramę Mikołowa, zjeżdżam - można powiedzieć - z górki na pazurki w kierunku Wyr, zaliczając po drodze jeszcze jedno okoliczne wzniesienie Skały, wracam, zataczając fajną pętelkę do domku.Trasę zaliczam do udanych. Polecam każdemu nawet w o tej porze roku -mrozik ułatwiał przejazd przez niektóre miejsca ;)

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Mikołów-Rybnik-Mikołów Stopień trudności: 2.0

Dystans: 94,85 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 40 min.

Przewyższenia: 138 m

Suma podjazdów: 1 853 m

Suma zjazdów: 1 858 m Trasę dla rowerzystów z Łazisk Górnych poleca Pana79 Dzisiaj postanowiłem przetrzeć szlak do Rybnika trasa przebiegała 95% szlakami rowerowymi w większości super oznakowanymi.Przebieg to Gniotek-Wyry-Łaziska Górne-Gardowice-Zazdrość-Palowice-Żory-Szczejkowice-Rybnik-Przegędza-Leszczyny-Czerwionka-Czuchów-Dębińsko-Ornontowice-Bujaków-Paniowy-Mikołów Rynek-Gniotek.Na liczniku pykło101km ,czas przejazdu z postojami na uzupełnienie płynów ,fotki i jak na wykresie widać błądzeniu ale tylko przez to że przegapiłem tabliczkę z kierunkiem jazdy.Trasa średniej trudności polecam super oznakowana i piękne widoki!!

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Łazisk Górnych

🚲 Trasa rowerowa: Do Chudowa na spotkanie z kumplem Stopień trudności: 3.0

Dystans: 56,2 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 26 min.

Przewyższenia: 134 m

Suma podjazdów: 1 219 m

Suma zjazdów: 1 235 m Rowerzystom z Łazisk Górnych trasę poleca Pana79

Zadzwonił kumpel i ustaliliśmy że spotkamy się w Chudowie pod zamkiem ,tam chlapneliśmy po małym zamkowym i ruszyliśmy dalej przez Ornontowice-Bujaków-Łaziska Górne-Wyry-Wilkowyje-Gniotek.Wiało jak diabli w tych warunkach poziom trudny, dystans nie całe 60 km według licznika.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Tychy - Jedlina - Harmęże - Brzeszcze - Jawiszowice - Góra - Tychy Cielmice - Tychy Stopień trudności: 2.0

Dystans: 64,57 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 8 min.

Przewyższenia: 237 m

Suma podjazdów: 2 040 m

Suma zjazdów: 2 081 m Pawelboy poleca trasę rowerzystom z Łazisk Górnych

Pora na serwis roweru? Tam naprawisz rower - serwisy rowerowe w Łaziskach Górnych

