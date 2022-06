Wycieczki rowerowe do 18 km od Łazisk Górnych. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 2 - 3 lipca?

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 18 km od Łazisk Górnych, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Było trochę więcej czasu niż zazwyczaj więc postanowiłem wybrać się nad Zalew w Imieliniu i tak wyszła mi pętla Gniotek-Wilkowyje-Żwaków-Jezioro Paprocany-Cielmice-Bieruń-Ściemie-Błędów-Jamnice-Jazd Imielin-Jeleń-Jazd Dziećkowice-Dziećkowice-Brzęczkowice-Słupna-Mysłowice-Nikiszowiec-Giszowiec-Ochojec-Kostuchna-Podlesie-Gniotek. Na liczniku stukło 90km , trasa średniej trudności, czas przejazdu z postojami.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Pętelka na relaksie

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 59 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 21 min.

Przewyższenia: 90 m

Suma podjazdów: 1 137 m

Suma zjazdów: 1 157 m

Trasę dla rowerzystów z Łazisk Górnych poleca Pana79

Trochę więcej czasu więc postanowiłem wyruszyć małą relaksacyjną traskę ,która przebiegała przez Gniotek dalej w stronę drogi 44 i miejscowości Regielowiec gdzie w pogodne dni można spotkać pięknego rumaka .Dalej kieruje się w stronę Wyr po drodze mijam uroczy staw porośnięty rzęsą.Za wyrami pykam fotkę elektrociepłowni Łaziska i hołdy kopalni Bolesław Śmiały znajdującej się w Łaziskach Średnich, później docieram do miejscowości Borki i wiaty postojowej tam spożywam posiłek żel o smaku gruszkowym. Po krótkim postoju ruszam w kierunku Gostynia mijam kościół przejeżdżam przez mostek i skręcam w prawo do Zgonia .Dalej w lasy pozostałości po puszczy pszczyńskiej w nich zatrzymuje się przy kapliczce Maryjka chwilka zadumy uzupełnienie płynów.Docieram do odcinka szlaku jak z trasy MTB błotko,woda,pokrzywy kilka razy się zakopałem, ale warto było bo docieram do skansenu w Suszcu Starym od tego miejsca iprowizacja wiem tylko tyle że kieruje się w stronę Kobióru przez las jak z bajki.W Kobiórze przejeżdżam tunelikiem i po kilku km docieram do muzeum regionalnego Smolarnia.Dalej jadę w kierunku jeziora Paprocany mijam go po prawej stronie robię fotkę źrebaka i docieram do Żwakowa przejeżdżam las i ląduje w Wilkowyjach, wypijam resztki z bidonu i jadę do domku .Przebyty dystans to 60 km według licznika, średnia trudnść trasy trochę błotka ,wody dużo lasu i troszkę asfaltu.Polecam na relaksacyjny wypadzik ;-)

Nawiguj