Wycieczki rowerowe do 18 km od Łazisk Górnych. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 8 - 9 stycznia?

Rowerem w okolicy Łazisk Górnych

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 18 km od Łazisk Górnych, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 08 stycznia w Łaziskach Górnych ma być 1°C. Nie powinno padać. W niedzielę 09 stycznia w Łaziskach Górnych ma być 1°C. Nie będzie padać.

🚲 Trasa rowerowa: Trasa między deszczami

Stopień trudności: 2

Dystans: 39,98 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 25 min.

Przewyższenia: 108 m

Suma podjazdów: 1 129 m

Suma zjazdów: 1 126 m

Pana79 poleca trasę rowerzystom z Łazisk Górnych

Pogoda w kratkę ,ale i tak postanowiłem wybrać się w małą traskę po okolicy i nie żałuje.Spotkałem dwie ciekawe rodzinki jedną kaczą na mojej dzielnicy Gniotek, drugą łabędzią nad jeziorem Wicie w Wyrach.Odnalazłem bunkier w Mokrych robiący spore wrażenie,była jeszcze krowia farma i ogólnie ciekawe widoki.Można powiedzieć że jechałem między jednym a drugim deszczykiem, ale i tak było super i las i błotko troszkę asfaltu, polecam na lajcikową traskę ;-)

