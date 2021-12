Tygodniowy przegląd prasy 26.12.2021: Łaziska Górne, 19.12-25.12.2021. Poznaj najważniejsze informacje z Łazisk Górnych

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Łazisk Górnych, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 19.12 a 25.12.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Świąteczne KARTKI na Boże Narodzenie - z życzeniami. Pobierz w ŚWIĘTA 2021 i wyślij najbliższym. Ponad sto kartek do wyboru”?

Przegląd tygodnia: Łaziska Górne, 26.12.2021. 19.12 - 25.12.2021: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Świąteczne KARTKI na Boże Narodzenie - z życzeniami. Pobierz w ŚWIĘTA 2021 i wyślij najbliższym. Ponad sto kartek do wyboru Świąteczne KARTKI na Boże Narodzenie - z życzeniam. Za nami WIGILIA! Sprawdź KARTKI z życzeniami na święta BOŻEGO NARODZENIA. Jeszcze kilkanaście lat temu, listonosze mieli z nimi sporo pracy! Wysyłanych było miliony kartek świątecznych, z uwagi na olbrzymia ilość to część z nich docierała niejednokrotnie do adresata... po świętach. W dzisiejszych czasach, wyparły je tzw. e-kartki - wysyłane na telefony/smartfony przez MMS, WhatsAppa, Messengera... Zebraliśmy dla Was ponad setkę pięknych KARTEK ŚIĘTECZNYCH z życzeniami - każdy znajdzie tu coś dla siebie - są zabawne, poważne, religijne... 📢 Najlepsze życzenia na BOŻE NARODZENIE 2021. Wyślij w ŚWIĘTA! Krótkie, śmieszne, religijne... - wyślij najbliższym Najlepsze życzenia na BOŻE NARODZENIE 2021. Wczoraj była wigilia. Miliony telefonów rozgrzane były od olbrzymiej ilości wysyłanych życzeń i kartek świątecznych. Nie masz pomysłu na życzenia? Zerknij do naszego materiału - znajdziesz tu życzenia religijne, krótkie, śmieszne...

📢 Wigilijne potrawy pełne znaczeń. Zobaczcie, co pojawia się na naszym stole i dlaczego? Zwyczajowo, wraz z pojawieniem się na niebie pierwszej gwiazdki zasiadamy do wieczerzy wigilijnej. Stoły uginają się pod ciężarem 12 potraw, a wokół nich gromadzi się cała rodzina, która łamiąc się opłatkiem, życzy sobie pomyślności w nadchodzącym roku. Jak wygląda wigilijne menu? Co symbolizują poszczególne potrawy? Co zmieniło się w ciągu minionych dekad?

Tygodniowa prasówka 26.12.2021: 19.12-25.12.2021 Łaziska Górne: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Łaziskach Górnych. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 PILNE! Masz te leki w apteczce? Absolutnie ich nie zażywaj! Sprawdź najnowszą LISTĘ wycofanych lekarstw - GRUDZIEŃ 2021 KOMUNIKAT. Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał w grudniu 2021 kolejne już decyzje dotyczące wycofania leku ze sprzedaży - to znany lek o działaniu przeciwlękowym, uspokajający, umiarkowanie nasennym, zmniejszającym napięcie mięśni szkieletowych. To już kolejne lekarstwa, wycofane przez GIF w ostatnich miesiącach! Sprawdź, czy nie masz ich w swojej apteczce - obejrzyj je w naszej galerii. I co ważne - absolutnie ich nie zażywaj! Powody, dla których leki zostały wycofane z obrotu w aptekach w całej Polsce, są poważne. Czasem są to zanieczyszczenia, innym razem wady jakościowe.

📢 Potrawy wigilijne w woj. śląskim. Oto przepisy na 12 dań na świąteczny stół Barszcz z uszkami, makówki, pierogi z kapustą i grzybami oraz inne tradycyjne potrawy już za kilka dni trafią na świąteczne stoły w domach woj. śląskiego. Może jeszcze zastanawiasz się, co w tym roku przyrządzić na kolację wigilijną? Oto nasze propozycje najpopularniejszych dań. Sprawdź przepisy przygotowane m.in. przez restauracje z naszego regionu. Kliknij w „zobacz galerię". 📢 Licytacja samochodów w Katowicach. Sprzedaje je Krajowa Administracja Skarbowa. Ceny są BARDZO okazyjne ŚLĄSKIE. Izba Administracji Skarbowej w Katowicach poinformowała o serii ostatnich licytacji prowadzonych w 2021 roku. Do końca roku pod młotek trafi wiele różnych rzeczy, w tym m.in. kilkanaście samochodów. Wśród nich można znaleźć auta osobowe i pojazdy dostawcze.

