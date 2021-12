Tygodniowy przegląd prasy 12.12.2021: Łaziska Górne, 5.12-11.12.2021. Poznaj najważniejsze informacje z Łazisk Górnych

KORONAWIRUS. Najnowsze statystyki, nie napawają optymizmem. Wśród 5 miast i powiatów w Polsce z najwyższym wskaźnikiem zakażeń, aż dwa są z terenu woj. śląskiego! Mało tego, to w naszym regionie jest miasto z najwyższym wskaźnikiem zakażeń w Polsce - w czwartek 9 września były to Żory! Liczba tzw. czarnych stref, w których sytuacja jest najtrudniejsza, rośnie w Śląskiem! Gdzie jest najgorzej?

W piątek 10 grudnia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 24 991 przypadkach nowych zakażeń - to o 7 proc. mniej zakażeń niż w piątek w ubiegłym tygodniu. Zmarło 571 osób - to wzrost o 21 proc. Jak wygląda sytuacja w woj. śląskim?

Marzy ci się własny dom na wsi w woj. śląskim? Z działką? Sprawdziliśmy ceny. Jak się okazuje, najtańsze domki są poniżej 100 tys. złotych! W naszej galerii zebraliśmy 10 domów za najmniejszą cenę - jedne są do zamieszkania, inne do remontu. Piękna okolica i spora działka rekompensuje sporo! Zobaczcie zdjęcia w galerii.

Śląskie. DZIELNICE GROZY - cóż, taka niejednokrotnie przylgnęła do nich łatka. Czy jednak te miejsca naprawdę są niebezpieczne i zasługują na miano dzielnic grozy? A może to jednak przesada? Zakorzenione od dziesięcioleci stereotypy, porachunki pseudokibiców, wandalizm, rozboje, częste libacje alkoholowe, bieda... - to główne powody, przez które do części dzielnic w miastach woj. śląskiego przylgnęła łatka "dzielnic grozy". Poznaj 13. ponoć najbardziej niebezpiecznych dzielnic w woj. śląskim - kliknij w "zobacz galerię".

PANDEMIA. Jak poinformowało w środę 8 grudnia Ministerstwo Zdrowia, minionej doby w Polsce mieliśmy 28 542 nowych zakażeń - to o 2 proc. mniej niż w ubiegłą środę. Jednak wciąż liczba ta jest olbrzymia! Zmarły aż 592 osoby! Niepokojąco wygląda sytuacja w Śląskiem, gdzie zachorowań jest najwięcej w Polsce - więcej niż w ubiegłym tygodniu.