Trasy rowerowe do 18 km od Łazisk Górnych. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 10 - 11 września?

Rozglądasz się za pomysłem na wyprawę rowerową z Łazisk Górnych? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy 5 ciekawych propozycji tras. Mają różne stopnie trudności czy odległości, dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 18 km od Łazisk Górnych. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w okolicy Łazisk Górnych przygotowaliśmy na weekend.

Ścieżki rowerowe w okolicy Łazisk Górnych We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 18 km od Łazisk Górnych, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w trasę, upewnij się, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Pętla Mikołów-Pszczyna-Mikołów Stopień trudności: 2.0

Dystans: 59,51 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 18 min.

Przewyższenia: 183 m

Suma podjazdów: 1 306 m

Suma zjazdów: 1 299 m Rowerzystom z Łazisk Górnych trasę poleca Pana79 Dziś postanowiłem skorzystać z pięknej pogody i przetrzeć nowe szlaki,wyszła mi taka sobie trasa Gniotek-Wilkowyje-Kobiór-Czarków-Pszczyna-Studzienice-Żwaków-Wilkowyje-Gniotek.Dystans wskazany na liczniku to 64km,trasa leśno-asfaltowa o średniej trudności.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Terenowa Pętlana Śląsku Stopień trudności: 2.0

Dystans: 45,95 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 29 min.

Przewyższenia: 129 m

Suma podjazdów: 949 m

Suma zjazdów: 922 m Lukasz poleca trasę mieszkańcom Łazisk Górnych

Fajowa pętelka w 80% po ścieżkach, szutrach i bezdrożach. Gorąco polecam.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Mikołów-Czechowice Dziedzice-Mikołów Stopień trudności: 2.0

Dystans: 101,03 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 41 min.

Przewyższenia: 132 m

Suma podjazdów: 1 644 m

Suma zjazdów: 1 644 m Pana79 poleca trasę rowerzystom z Łazisk Górnych Mam remont łazienki więc ostatnio mało czasu na rowerowy relaks, dziś udało mi się wcześniej skończyć i postanowiłem wyruszyć w trasę. Początek trasy miał przebiegać czerwonym szlakiem rowerowym przez Kobiór do Pszczyny i z powrotem przez Studzienice, a że miałem nawet dobry czas i super mi się kręciło kilosy to pociągło mnie do Goczałkowic nad zbiornik, gdzie pogoda była iście sztormowa i tam wpadł mi pomysł do głowy żeby wykorzystać część trasy kolegi Lukasa i uderzyć przez Czechowice Dziedzice przez Brzeszcze do Rezerwatu Żubrowisko w Jankowicach, gdzie udało mi się w końcu zrobić fotkę wylegującego się Żubra.Z Jankowic już z górki przez Studzienice, Kobiór, Tychy do domku.Trasę zaliczam do udanych, mimo silnego wiatru i ciemnych chmur nad głową no i temperatura nie rozpieszczała. Polecam każdemu spragnionemu super widoków rowerzyście ;)

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Łazisk Górnych

🚲 Trasa rowerowa: Do Bierunia wróć :) Stopień trudności: 2.0

Dystans: 68,63 km

Czas trwania wyprawy: 24 godz. i 59 min.

Przewyższenia: 110 m

Suma podjazdów: 1 121 m

Suma zjazdów: 1 151 m Rowerzystom z Łazisk Górnych trasę poleca Pana79

Niedzielna trasa po znanej mi okolicy, początek kieruje się w stronę jeziora paprocańskiego przez Wilkowyje - Żwaków tutaj fotka i dalej przez lasy pszczyńskie docieram do Bierunia tutaj odnajduje dzięki koledze Lemurowi najstarszy w tej okolicy kopiec bieruński niestety znajduje się na prywatnej posesji, po drodze łapie mnie kilkukrotnie mały na szczęście deszczyk, zachaczamy o bieruński rynek i dalej kieruje się w stronę Lęndzin i tu znowu deszczyk przed którym kryję się pod lupą przy pobliskim zabytkowym kościele na wzgórzu, czuje się jak pod gigantycznym parasolem. I tu koryguje że względu na pogodę moje plany zamiast w kierunku Jaworzna odbijam w stronę lasów murckowskich przez rezerwat Murcki - Giszowiec - Piotrowice - Panewniki gdzie dorwała mnie potężna ulewa na szczęście znalazłem schronienie pod zadaszeniem przy wejściu do akademików okazuje się że moja decyzja o skróceniu trasy okazała się słuszna Po przeczekaniu ulewy przez lasy panewnickie wzgórze Kamionka docieram do domu szczęśliwy że dotarłem suchy ;) Według traseo trasę przejechałem w 24 godziny dobre :)

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Tour z okazji rocznicy Konstytucji 3 maja oraz III powstania śląskiego Stopień trudności: 1.0

Dystans: 43,68 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 6 min.

Przewyższenia: 91 m

Suma podjazdów: 821 m

Suma zjazdów: 837 m Oberfeldkurat poleca trasę mieszkańcom Łazisk Górnych

3 maja świętujemy rocznicę uchwalenia Konstytucji oraz wybuchu III powstania śląskiego - myślę, że zbieżność dat nie jest przypadkowa.

Proponowana trasa przebiega m. in. przez Katowice-Ligotę, obok domu, gdzie mieszkał ś.p. Augustyn Keller - powstaniec śląski, później sekretarz Korfantego, a prywatnie mój Pradziadek (celowo nie precyzuję adresu, bo teraz mieszkają tam zupełnie inni ludzie, po co im zakłócać prywatność).

Podobno, jak opowiadała mi moja ś.p. Babcia, pradziadek zupełnie skapcaniał po tym, jak czerwona, sowiecka zaraza opanowała Polskę. Chodził podobno po domu i mamrotał pod nosem "pierońskie gorole, Polska sprzedoły". Historia lubi się powtarzać (i to jako farsa - to chyba Marks).

Następnie kilka pomników osób, pomordowanych przez (jak sami się określają) naród poetów i filozofów. Wiemy kto, ale poli tyczna poprawność każe nazywać ich "nazistami".

Chyba Jaquilne Kennedy powiedziała kiedyś: "zawsze wybaczaj swoim wrogom, ale nigdy nie zapominaj ich nazwisk"

Myślę, że nie tylko hanysy powinny czasem zatrzymać się przy takich pomnikach, gorole, a zwłaszcza oni, również (podobnie, jak powstanie warszawskie jest nie tylko "warszawskie", a wielkopolskie nie dotyczy tylko "pyr" poznańskich).

Jak widać na załączonych obrazkach (tylko kilku z wielu) nie wszyscy "witali radośnie" (copywright niejaki Gorzelik).

Nawiguj

