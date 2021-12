Trasy rowerowe do 18 km od Łazisk Górnych. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 25 - 26 grudnia?

Rozglądasz się za pomysłem na wycieczkę rowerową z Łazisk Górnych? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Na weekend 25 - 26 grudnia przygotowaliśmy 5 ciekawych propozycji tras. Są różne pod względem trudności czy długości, dlatego każdy może znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wyprawę rowerową w odległości do 18 km od Łazisk Górnych. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w okolicy Łazisk Górnych proponujemy na weekend 25 - 26 grudnia.

Ścieżki rowerowe w okolicy Łazisk Górnych We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 18 km od Łazisk Górnych, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 25 grudnia w Łaziskach Górnych ma być 6°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 70%. W niedzielę 26 grudnia w Łaziskach Górnych ma być 6°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 20%. 🚲 Trasa rowerowa: Rodzinna pętla Stopień trudności: 2

Dystans: 45,79 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 20 min.

Przewyższenia: 111 m

Suma podjazdów: 1 390 m

Suma zjazdów: 1 382 m Pana79 poleca trasę rowerzystom z Łazisk Górnych Pogoda super ,zachęcała na wyprawę rowerową , rodzinka postanowiła jechać razem ze mną.Ciepło jak diabli, żar lał się z nieba.Jestem pełen podziwu dla mojej połowicy i syna że dzielnie wytrzymali trudy trasy.Trasa przebiegała przez Gniotek-Wilkowyje-Żwaków-Kobiór-Gostyń-Wyry-Gniotek.Trasa leśno-asfaltowa polecam 100% na rodzinny wypadzik.

🚲 Trasa rowerowa: Wycieczka na Smutną Górę Stopień trudności: 2

Dystans: 50,41 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 5 min.

Przewyższenia: 278 m

Suma podjazdów: 1 952 m

Suma zjazdów: 1 950 m Rowerzystom z Łazisk Górnych trasę poleca Pawelboy W niedzielę 07.05.2017 r. na wycieczkę „RUCH TO ZDROWIE i nie tylko !!!” chętnych przybyło ponad limit tj 22 osoby. Wyruszyliśmy więc w kierunku SMUTNEJ GÓRY w Chełmie Śląskim (należy nadmienić, że do roku 1831 r była nazywana ŁYSĄ GÓRĄ.) Po zakończeniu POWSTANIA LISTOPADOWEGO na Śląsk dotarła zaraza cholery azjatyckiej dziesiątkując ludność. Ówczesne władze pruskie zabroniły chowania zmarłych na przy kościelnym cmentarzu obawiając się zatrucia wody w studniach. Postanowiono wywozić zmarłych nieszczęśników nie tylko z Chełmu Śląskiego ale również z Imielina i Bierunia na piaszczyste wzgórze czyli na ŁYSĄ GÓRĘ. W obecnym czasie cmentarzyk jest uporządkowany a krzyż odnowiony. Zbudowano 2 wiaty gdzie można odpocząć i zjeść posiłek a także schronić się przed opadami i burzą. Udając się w dalszą podróż przez Kopciowice i Bieruń Nowy odwiedziliśmy MINI ARBORETUM składającego się z siedmiu ogrodów tematycznych np. odmiany drzew iglastych i liściastych, następnie roślinki wrzosowate i różaneczniki spotkamy tu również ogród różany, ogród traw oraz ogród barw i zapachów. Do domów wróciliśmy z nowymi wrażeniami, zadowoleni i uśmiechnięci.

Klub Gronie zaprasza jak zwykle wszystkich chętnych na następne wycieczki.

🚲 Trasa rowerowa: Wieczorny test Traseo 2 Stopień trudności: 1

Dystans: 46,65 km

Czas trwania wyprawy: 399092 godz. i 37 min.

Przewyższenia: 120 m

Suma podjazdów: 1 008 m

Suma zjazdów: 982 m Pana79 poleca trasę mieszkańcom Łazisk Górnych Wieczorny test nowej aplikacji Traseo 2 ' przebieg to Gniotek-Wilkowyje(od tego miejsca zaczeło zapisywać trasę ten kawałek musiałem dorysować

)-Żwaków-Jezioro Paprocańskie-Kobiór-Gostyń-Wyry-Gniotek.Trasa łatwa, chociaż po ostatniej nawałnicy sporo powalonych drzew na szlaku' czas lajtowy musiałem opanować nową aplikację jest trochę mniej dokładna jeśli chodzi o mapę w trakcie jazdy 'dystans w trakcie jazdy i szybkość.Strasznie długo łapie na początku lokalizacje jest sporo do dopracowania, najbardziej mapa na traseo 1 była dokładniejsza w trakcie jazdy gdy się pobłądziło nawet w lesie widoczne były wszystkie alejki i ścieżki a w traseo 2 tego nie ma :(

🚲 Trasa rowerowa: Mikołów-Zalew Przeczycko-Siewierski Stopień trudności: 2

Dystans: 65,21 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 33 min.

Przewyższenia: 100 m

Suma podjazdów: 1 192 m

Suma zjazdów: 1 195 m Pana79 poleca trasę rowerzystom z Łazisk Górnych

Dzień wolnego trafił się w środku tygodnia, po zaproszeniu przez znajomych na działkę na grilla nad Zalewem Przeczycko-Siewierskim ,postanowiłem wybrać się rowerkiem i pokazać po drodze kilka ciekawych miejsc.Przebieg traski to Gniotek-Katowice-Siemianowice Śląskie-Czeladź-Będzin-Dąbrowa Górnicza-Przeczyce-Boguchwałowice to tak z grupsza reszte widać na zapisanym śladzie GPS i przy opisie fotek.Miałem kapcia w tylnej oponce która była na wykończeniu jej ostatnia trasa , co kilkadziesiąt kilosów dopompowywałem powietrze ,więdz czasowo rewelacji nie było, dystans wybity na liczniku to 66 km ,polecam na całodniowy wypadzik.

🚲 Trasa rowerowa: Mikołów-Pszczyna Stopień trudności: 2

Dystans: 65,04 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 2 min.

Przewyższenia: 110 m

Suma podjazdów: 1 599 m

Suma zjazdów: 1 571 m Rowerzystom z Łazisk Górnych trasę poleca Marek79

xxxxx

