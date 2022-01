Trasy rowerowe do 18 km od Łazisk Górnych. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 22 - 23 stycznia?

Szukasz pomysłu na wycieczkę rowerową w okolicy Łazisk Górnych? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Na weekend 22 - 23 stycznia wybraliśmy 5 ciekawych tras. Mogą mieć różne stopnie trudności czy długości, dlatego każdy może znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wyjazd rowerem w odległości do 18 km od Łazisk Górnych. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w okolicy Łazisk Górnych warto wybrać w weekend 22 - 23 stycznia.

Ścieżki rowerowe z Łazisk Górnych We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 18 km od Łazisk Górnych, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 22 stycznia w Łaziskach Górnych ma być -2°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 70%. W niedzielę 23 stycznia w Łaziskach Górnych ma być -1°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 70%. 🚲 Trasa rowerowa: Do Bierunia wróć :) Stopień trudności: 2

Dystans: 68,63 km

Czas trwania wyprawy: 24 godz. i 59 min.

Przewyższenia: 110 m

Suma podjazdów: 1 121 m

Suma zjazdów: 1 151 m Rowerzystom z Łazisk Górnych trasę poleca Pana79 Niedzielna trasa po znanej mi okolicy, początek kieruje się w stronę jeziora paprocańskiego przez Wilkowyje - Żwaków tutaj fotka i dalej przez lasy pszczyńskie docieram do Bierunia tutaj odnajduje dzięki koledze Lemurowi najstarszy w tej okolicy kopiec bieruński niestety znajduje się na prywatnej posesji, po drodze łapie mnie kilkukrotnie mały na szczęście deszczyk, zachaczamy o bieruński rynek i dalej kieruje się w stronę Lęndzin i tu znowu deszczyk przed którym kryję się pod lupą przy pobliskim zabytkowym kościele na wzgórzu, czuje się jak pod gigantycznym parasolem. I tu koryguje że względu na pogodę moje plany zamiast w kierunku Jaworzna odbijam w stronę lasów murckowskich przez rezerwat Murcki - Giszowiec - Piotrowice - Panewniki gdzie dorwała mnie potężna ulewa na szczęście znalazłem schronienie pod zadaszeniem przy wejściu do akademików okazuje się że moja decyzja o skróceniu trasy okazała się słuszna Po przeczekaniu ulewy przez lasy panewnickie wzgórze Kamionka docieram do domu szczęśliwy że dotarłem suchy ;) Według traseo trasę przejechałem w 24 godziny dobre :)

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: 03 Katowice Panewniki - Chudów - Halemba Stopień trudności: 1

Dystans: 35,45 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 13 min.

Przewyższenia: 39 m

Suma podjazdów: 200 m

Suma zjazdów: 201 m JacekG155 poleca trasę mieszkańcom Łazisk Górnych Z Katowic Panewnik lasami do Chudowa.

Ok 50 km trasa prowadząca przez lasy panewnickie do Chudowa położonego przy szosie Gliwice - Mikołów. W Chudowie można zwiedzić zrekonstruowany zamek. Jest tam też restauracja i bufet.

Zamek wzniesiony w XVI wieku. Spłonął w 1874 roku i od tego czasu pozostaje w ruinie. Pod koniec XX wieku został zabezpieczono i odbudowano wieżę w której mieści się małe muzeum. Obok zamku spichlerz dworski z XVIII wieku. Całość zarządzana jest przez Fundację Chudów, która odtworzyła przy ruinach karczmę oraz organizuje na miejscu liczne imprezy.

Powrót tą samą drogą lub przez stawy Korytnik i Kiszka między Borową Wsią a Halembą.

Można też zatrzymać się w barze „Przystań” nad jeziorem w lasach panewnickich lub kawałek dalej w barze Rybaczówka.

W lasach panewnickich można również zrealizować nieco inny wariant powrotny jedną z wielu leśnych dróg i ścieżek.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Wycieczka na Smutną Górę Stopień trudności: 2

Dystans: 50,41 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 5 min.

Przewyższenia: 278 m

Suma podjazdów: 1 952 m

Suma zjazdów: 1 950 m Trasę rowerową mieszkańcom Łazisk Górnych poleca Pawelboy W niedzielę 07.05.2017 r. na wycieczkę „RUCH TO ZDROWIE i nie tylko !!!” chętnych przybyło ponad limit tj 22 osoby. Wyruszyliśmy więc w kierunku SMUTNEJ GÓRY w Chełmie Śląskim (należy nadmienić, że do roku 1831 r była nazywana ŁYSĄ GÓRĄ.) Po zakończeniu POWSTANIA LISTOPADOWEGO na Śląsk dotarła zaraza cholery azjatyckiej dziesiątkując ludność. Ówczesne władze pruskie zabroniły chowania zmarłych na przy kościelnym cmentarzu obawiając się zatrucia wody w studniach. Postanowiono wywozić zmarłych nieszczęśników nie tylko z Chełmu Śląskiego ale również z Imielina i Bierunia na piaszczyste wzgórze czyli na ŁYSĄ GÓRĘ. W obecnym czasie cmentarzyk jest uporządkowany a krzyż odnowiony. Zbudowano 2 wiaty gdzie można odpocząć i zjeść posiłek a także schronić się przed opadami i burzą. Udając się w dalszą podróż przez Kopciowice i Bieruń Nowy odwiedziliśmy MINI ARBORETUM składającego się z siedmiu ogrodów tematycznych np. odmiany drzew iglastych i liściastych, następnie roślinki wrzosowate i różaneczniki spotkamy tu również ogród różany, ogród traw oraz ogród barw i zapachów. Do domów wróciliśmy z nowymi wrażeniami, zadowoleni i uśmiechnięci.

Klub Gronie zaprasza jak zwykle wszystkich chętnych na następne wycieczki.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Łazisk Górnych

🚲 Trasa rowerowa: Niedzielna traska z przygodami Stopień trudności: 1

Dystans: 39,81 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 31 min.

Przewyższenia: 132 m

Suma podjazdów: 1 111 m

Suma zjazdów: 1 106 m Trasę dla rowerzystów z Łazisk Górnych poleca Pana79

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Rodzinna pętla Stopień trudności: 2

Dystans: 45,79 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 20 min.

Przewyższenia: 111 m

Suma podjazdów: 1 390 m

Suma zjazdów: 1 382 m Trasę rowerową mieszkańcom Łazisk Górnych poleca Pana79 Pogoda super ,zachęcała na wyprawę rowerową , rodzinka postanowiła jechać razem ze mną.Ciepło jak diabli, żar lał się z nieba.Jestem pełen podziwu dla mojej połowicy i syna że dzielnie wytrzymali trudy trasy.Trasa przebiegała przez Gniotek-Wilkowyje-Żwaków-Kobiór-Gostyń-Wyry-Gniotek.Trasa leśno-asfaltowa polecam 100% na rodzinny wypadzik.

Nawiguj

