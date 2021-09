Trasy rowerowe do 16 km od Łazisk Górnych. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 25 - 26 września?

Szukasz pomysłu na wyprawę rowerową z Łazisk Górnych? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Na weekend 25 - 26 września wybraliśmy 5 ciekawych tras. Są różne pod względem trudności czy dystansu, dlatego każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 16 km od Łazisk Górnych. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w okolicy Łazisk Górnych warto sprawdzić w weekend 25 - 26 września.

Trasy rowerowe z Łazisk Górnych We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 16 km od Łazisk Górnych, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

🚲 Trasa rowerowa: Do Bierunia wróć :) Stopień trudności: 2

Dystans: 68,63 km

Czas trwania wyprawy: 24 godz. i 59 min.

Przewyższenia: 110 m

Suma podjazdów: 1 121 m

Suma zjazdów: 1 151 m Rowerzystom z Łazisk Górnych trasę poleca Pana79 Niedzielna trasa po znanej mi okolicy, początek kieruje się w stronę jeziora paprocańskiego przez Wilkowyje - Żwaków tutaj fotka i dalej przez lasy pszczyńskie docieram do Bierunia tutaj odnajduje dzięki koledze Lemurowi najstarszy w tej okolicy kopiec bieruński niestety znajduje się na prywatnej posesji, po drodze łapie mnie kilkukrotnie mały na szczęście deszczyk, zachaczamy o bieruński rynek i dalej kieruje się w stronę Lęndzin i tu znowu deszczyk przed którym kryję się pod lupą przy pobliskim zabytkowym kościele na wzgórzu, czuje się jak pod gigantycznym parasolem. I tu koryguje że względu na pogodę moje plany zamiast w kierunku Jaworzna odbijam w stronę lasów murckowskich przez rezerwat Murcki - Giszowiec - Piotrowice - Panewniki gdzie dorwała mnie potężna ulewa na szczęście znalazłem schronienie pod zadaszeniem przy wejściu do akademików okazuje się że moja decyzja o skróceniu trasy okazała się słuszna Po przeczekaniu ulewy przez lasy panewnickie wzgórze Kamionka docieram do domu szczęśliwy że dotarłem suchy ;) Według traseo trasę przejechałem w 24 godziny dobre :)

🚲 Trasa rowerowa: W Święto Zmarłych do Kapliczki Maryjka Stopień trudności: 2

Dystans: 56,89 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 26 min.

Przewyższenia: 113 m

Suma podjazdów: 1 535 m

Suma zjazdów: 1 544 m Rowerzystom z Łazisk Górnych trasę poleca Pana79 Dziś piękna pogoda szkoda by było nie skorzystać, a że dziś święto Zmarłych więc postanowiłem skoczyć do leśnej kapliczki Maryjka zaświecić znicz i po chwili zadumy wrócić z powrotem. Po drodze zahaczyłem o Rezerwat Babczyna Dolina i Skansen w Suszcu.Trasa większości przebiegała przez las o tej porze roku mieniący się pięknymi kolorami.Przebieg to Gniotek-Wilkowyje-Żwaków-Kobiór-Suszec-Zgoń-Gostyń-Wyry-Gniotek.Bardzo przyjemna trasa dla każdego w średniej kondycji rowerzysty polecam na wypad poza miasto i pooddychanie świeżym powietrzem i przy okazji podziwianie przyrody w jesiennej odsłonie.

🚲 Trasa rowerowa: Mikołów-Zalew Przeczycko-Siewierski Stopień trudności: 2

Dystans: 65,21 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 33 min.

Przewyższenia: 100 m

Suma podjazdów: 1 192 m

Suma zjazdów: 1 195 m Pana79 poleca trasę mieszkańcom Łazisk Górnych Dzień wolnego trafił się w środku tygodnia, po zaproszeniu przez znajomych na działkę na grilla nad Zalewem Przeczycko-Siewierskim ,postanowiłem wybrać się rowerkiem i pokazać po drodze kilka ciekawych miejsc.Przebieg traski to Gniotek-Katowice-Siemianowice Śląskie-Czeladź-Będzin-Dąbrowa Górnicza-Przeczyce-Boguchwałowice to tak z grupsza reszte widać na zapisanym śladzie GPS i przy opisie fotek.Miałem kapcia w tylnej oponce która była na wykończeniu jej ostatnia trasa , co kilkadziesiąt kilosów dopompowywałem powietrze ,więdz czasowo rewelacji nie było, dystans wybity na liczniku to 66 km ,polecam na całodniowy wypadzik.

🚲 Trasa rowerowa: Mikołów-Rybnik-Mikołów Stopień trudności: 2

Dystans: 94,85 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 40 min.

Przewyższenia: 138 m

Suma podjazdów: 1 853 m

Suma zjazdów: 1 858 m Trasę rowerową mieszkańcom Łazisk Górnych poleca Pana79

Dzisiaj postanowiłem przetrzeć szlak do Rybnika trasa przebiegała 95% szlakami rowerowymi w większości super oznakowanymi.Przebieg to Gniotek-Wyry-Łaziska Górne-Gardowice-Zazdrość-Palowice-Żory-Szczejkowice-Rybnik-Przegędza-Leszczyny-Czerwionka-Czuchów-Dębińsko-Ornontowice-Bujaków-Paniowy-Mikołów Rynek-Gniotek.Na liczniku pykło101km ,czas przejazdu z postojami na uzupełnienie płynów ,fotki i jak na wykresie widać błądzeniu ale tylko przez to że przegapiłem tabliczkę z kierunkiem jazdy.Trasa średniej trudności polecam super oznakowana i piękne widoki!!

Dystans: 43,52 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 40 min.

Przewyższenia: 117 m

Suma podjazdów: 1 277 m

Suma zjazdów: 1 268 m Trasę rowerową mieszkańcom Łazisk Górnych poleca Pana79 Po prostu świeciło słoneczko więc postanowiłem wskoczyć na rumaka i trochę pokręcić się po okolicy.Trasa chłodna ale ma to swoje uroki mało ludzi na drodze, spokój i cisza po drodze polecam każdemu :)

