Trasy nordic walking do 34 km od Łazisk Górnych. Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać w weekend 9 - 10 lipca

Trasę do marszu z Łazisk Górnych poleca Przerywnik

Razem z Traseo wybraliśmy 3 szlaki nordic walking w odległości do 34 km od Łazisk Górnych. Zobacz, czy szlak polecany przez innych użytkowników Traseo nadaje się również dla Ciebie.

Spokey Kijki do nordic walking Compass Zielony

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 10,58 km

Czas trwania marszu: 2 godz. i 36 min.

Przewyższenia: 21 m

Suma podejść: 77 m

Suma zejść: 77 m

Antares poleca trasę mieszkańcom Łazisk Górnych

Wypad z kijami na plażę nad Jeziorem Dzierżno Duże. Most nas torami zamknięty, więc trzeba chadzać/jeździć alternatywnymi drogami. Ta jest najkrótsza, idealna dla tych co na piechotę :). Pogoda była bardzo zmienna, od śnieżycy, przez mgłę po deszcz. Jakkolwiek mgła połączona z pustkami i ciszą nad jeziorem dawała bajeczny efekt przyprawiający o dreszcze. Na tych drogach w takich warunkach oraz przy szybko zapadającym zmroku warto mieć ze sobą czołówkę, światełka mrugające, cokolwiek - gdyż spory kawał prowadzi przy drodze - co prawda mało uczęszczanej, ale jednak.

