Taksówki w Łaziskach Górnych. Tanie przewozy. Jaką firmę taksówkarską polecacie? Wasze opinie

Ile kosztuje taksówka w Łaziskach Górnych?

Przeważnie stawka startowa to 5-10 zł, koszt przejazdu 1 km waha się od 2 do 5 zł, a dodatkowo należy doliczyć dodatkowe opłaty związane z obszarem, na którym znajduje się trasa.

Taxi w Łaziskach Górnych

Jak zaoszczędzić na taksówce w Łaziskach Górnych?

Wracanie do domu takówką wieczorem może być bolesne dla portfela. Jest kilka sposobów na to, by taniej jeździć taxi w Łaziskach Górnych. Można na przykład zamówić kierowcę wcześniej. Jeśli zrobimy to przed wyjściem na imprezę, jest szansa, że uda się nam ustalić lepszą stawkę, niż gdybyśmy zamawiali w popularnych godzinach powrotów.