Styczeń 2022 w Łaziskach Górnych: Przegląd najważniejszych wydarzeń grudnia 2021

Przegląd grudnia 2021 w Łaziskach Górnych: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z grudnia 2021 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Szukasz nowych tras do nordic walking w okolicy Łazisk Górnych? We współpracy z Traseo mamy dla Ciebie kilka propozycji na ten tydzień (od 1 stycznia). Jeśli przed Tobą pierwszy marsz nordic walking, zacznij w weekend. W wolnym dniu będziesz mieć czas, by znaleźć swoje tempo. Poznaj nasze podpowiedzi, gdzie warto sie wybrać z Łazisk Górnych na nordic walking. Tym razem wybraliśmy trasy w odległości do 34 km od miasta. Przetestuj je i daj znać, czy wszystko było zgodne z opisem.

Jaka sukienka na SYLWESTRA 2021/2022? Taka szampańska zabawa do białego rana jest tylko raz w roku! Zastanawiasz się już, w co ubierzesz się w sylwestra 2021/2022? Stawiasz na prostą, klasyczną kreację czy może tym razem ma być oryginalnie i odważnie? Podpowiadamy, jakie są tegoroczne trendy. Kliknij w „zobacz galerię".