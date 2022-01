Ścieżki rowerowe do 18 km od Łazisk Górnych. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 8 - 9 stycznia?

Rozglądasz się za pomysłem na wycieczkę rowerową w okolicy Łazisk Górnych? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Na weekend 08 - 09 stycznia przygotowaliśmy 5 ciekawych propozycji tras. Mogą mieć różne stopnie trudności czy dystansu, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wyjazd rowerem w odległości do 18 km od Łazisk Górnych. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w okolicy Łazisk Górnych warto wybrać w weekend 08 - 09 stycznia.

Rowerem w okolicy Łazisk Górnych We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 18 km od Łazisk Górnych, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Nim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 08 stycznia w Łaziskach Górnych ma być 0°C. Nie powinno padać. W niedzielę 09 stycznia w Łaziskach Górnych ma być 0°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 20%. 🚲 Trasa rowerowa: Mikołów-Pawłowice-Żory-Mikołów Stopień trudności: 3

Dystans: 92,92 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 18 min.

Przewyższenia: 86 m

Suma podjazdów: 1 271 m

Suma zjazdów: 1 276 m Pana79 poleca trasę rowerzystom z Łazisk Górnych Ta trasa dawno mi już chodziła po głowie, dziś postanowiłem ją zrealizować.Początek to Gniotek(dzielnica mikołowa)-Wyry-Łaziska Górne-Gostyń-Chałupy-Suszec-Sikowiec-Kryry-Mizerów-Pawłowice-Pniówek-Krzyżowice-Borynia-Żory-Palowice-Zazdrość-Gardowice-Łaziska Górne-Wyry-Ostrów-Wilkowyje.Na liczniku wybiło 97 kilosów.Ze względu na dystans poziom trudny.Ciekawsze miejsca opisane przy zdjęciach, polecam na dłuższy wypadzik.

🚲 Trasa rowerowa: Mikołów-Góra Ramża-Mikołów Stopień trudności: 2

Dystans: 68,46 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 16 min.

Przewyższenia: 124 m

Suma podjazdów: 2 016 m

Suma zjazdów: 2 018 m Trasę rowerową mieszkańcom Łazisk Górnych poleca Pana79 Dzisiejsza trasa jest zaimprowizowana częścią trasy kolegi Lukasa, dokładnie góra Ramża i stacja meteo na jej szczycie.Przebieg to Gniotek-Jamna-Śmiłowice-Paniowy-Chudów-Ornontowice-Góra Ramża-Bełk-Palowice-Zazdrość-Łaziska Górne-Wyry-Gniotek.Dodam że Góra Ramża jest największym wzniesieniem ziemi rybnickiej.Trasa średniej trudności, pokonany dystans według licznika to 70 kilosów.Polecam na dłuższy wypad.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Wieczorny test Traseo 2 Stopień trudności: 1

Dystans: 46,65 km

Czas trwania wyprawy: 399092 godz. i 37 min.

Przewyższenia: 120 m

Suma podjazdów: 1 008 m

Suma zjazdów: 982 m Pana79 poleca trasę rowerzystom z Łazisk Górnych

Wieczorny test nowej aplikacji Traseo 2 ' przebieg to Gniotek-Wilkowyje(od tego miejsca zaczeło zapisywać trasę ten kawałek musiałem dorysować

)-Żwaków-Jezioro Paprocańskie-Kobiór-Gostyń-Wyry-Gniotek.Trasa łatwa, chociaż po ostatniej nawałnicy sporo powalonych drzew na szlaku' czas lajtowy musiałem opanować nową aplikację jest trochę mniej dokładna jeśli chodzi o mapę w trakcie jazdy 'dystans w trakcie jazdy i szybkość.Strasznie długo łapie na początku lokalizacje jest sporo do dopracowania, najbardziej mapa na traseo 1 była dokładniejsza w trakcie jazdy gdy się pobłądziło nawet w lesie widoczne były wszystkie alejki i ścieżki a w traseo 2 tego nie ma :(

🚲 Trasa rowerowa: Pętelka na relaksie Stopień trudności: 2

Dystans: 59 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 21 min.

Przewyższenia: 90 m

Suma podjazdów: 1 137 m

Suma zjazdów: 1 157 m Trasę dla rowerzystów z Łazisk Górnych poleca Pana79

Trochę więcej czasu więc postanowiłem wyruszyć małą relaksacyjną traskę ,która przebiegała przez Gniotek dalej w stronę drogi 44 i miejscowości Regielowiec gdzie w pogodne dni można spotkać pięknego rumaka .Dalej kieruje się w stronę Wyr po drodze mijam uroczy staw porośnięty rzęsą.Za wyrami pykam fotkę elektrociepłowni Łaziska i hołdy kopalni Bolesław Śmiały znajdującej się w Łaziskach Średnich, później docieram do miejscowości Borki i wiaty postojowej tam spożywam posiłek żel o smaku gruszkowym. Po krótkim postoju ruszam w kierunku Gostynia mijam kościół przejeżdżam przez mostek i skręcam w prawo do Zgonia .Dalej w lasy pozostałości po puszczy pszczyńskiej w nich zatrzymuje się przy kapliczce Maryjka chwilka zadumy uzupełnienie płynów.Docieram do odcinka szlaku jak z trasy MTB błotko,woda,pokrzywy kilka razy się zakopałem, ale warto było bo docieram do skansenu w Suszcu Starym od tego miejsca iprowizacja wiem tylko tyle że kieruje się w stronę Kobióru przez las jak z bajki.W Kobiórze przejeżdżam tunelikiem i po kilku km docieram do muzeum regionalnego Smolarnia.Dalej jadę w kierunku jeziora Paprocany mijam go po prawej stronie robię fotkę źrebaka i docieram do Żwakowa przejeżdżam las i ląduje w Wilkowyjach, wypijam resztki z bidonu i jadę do domku .Przebyty dystans to 60 km według licznika, średnia trudnść trasy trochę błotka ,wody dużo lasu i troszkę asfaltu.Polecam na relaksacyjny wypadzik ;-)

🚲 Trasa rowerowa: Wiosenne rumakowanie ;) Stopień trudności: 2

Dystans: 98,98 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 40 min.

Przewyższenia: 127 m

Suma podjazdów: 2 377 m

Suma zjazdów: 2 361 m Trasę rowerową mieszkańcom Łazisk Górnych poleca Pana79 Tego dnia był piękny, słoneczny, ciepły dzionek, więc postanowiłem wskoczyć na rumaka i pomknąć w stronę Pszczyny przez Kobiór, Piasek. Docieram do pięknego o tej porze roku Parku Zamkowego i rozlewającej się rzeki Pszczynki i Zameczku, krótki postój uzupełnienie płynów i dalej w stronę Jeziora Goczałkowickiego. Objeżdżam go w stronę Chybia i docieram do miejscowości Strumień, dokładnie do ryneczku.Następnie kieruje się w stronę Studzionki-Kyrów-Suszca, przez lasy dojeżdżam do Gostynia-Wyrów i do mojego Gniotka :)Trasa wyszła około 100 km ale myślę że każdy trochę pomykający na rowerku powinien ją przejechać, super widoczki po drodze zrekompensują każde zmęczenie :)

