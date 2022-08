Ścieżki rowerowe do 18 km od Łazisk Górnych. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 27 - 28 sierpnia?

Rozglądasz się za pomysłem na wyprawę rowerową w okolicy Łazisk Górnych? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Przygotowaliśmy 5 ciekawych propozycji tras. Są zróżnicowane pod względem trudności czy odległości, dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wyprawę rowerową w odległości do 18 km od Łazisk Górnych. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w okolicy Łazisk Górnych przygotowaliśmy na weekend.

Trasy rowerowe z Łazisk Górnych We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 18 km od Łazisk Górnych, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Tour z okazji rocznicy Konstytucji 3 maja oraz III powstania śląskiego

Dystans: 43,68 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 6 min.

Przewyższenia: 91 m

Suma podjazdów: 821 m

Suma zjazdów: 837 m Oberfeldkurat poleca trasę mieszkańcom Łazisk Górnych 3 maja świętujemy rocznicę uchwalenia Konstytucji oraz wybuchu III powstania śląskiego - myślę, że zbieżność dat nie jest przypadkowa.

Proponowana trasa przebiega m. in. przez Katowice-Ligotę, obok domu, gdzie mieszkał ś.p. Augustyn Keller - powstaniec śląski, później sekretarz Korfantego, a prywatnie mój Pradziadek (celowo nie precyzuję adresu, bo teraz mieszkają tam zupełnie inni ludzie, po co im zakłócać prywatność).

Podobno, jak opowiadała mi moja ś.p. Babcia, pradziadek zupełnie skapcaniał po tym, jak czerwona, sowiecka zaraza opanowała Polskę. Chodził podobno po domu i mamrotał pod nosem "pierońskie gorole, Polska sprzedoły". Historia lubi się powtarzać (i to jako farsa - to chyba Marks).

Następnie kilka pomników osób, pomordowanych przez (jak sami się określają) naród poetów i filozofów. Wiemy kto, ale poli tyczna poprawność każe nazywać ich "nazistami".

Chyba Jaquilne Kennedy powiedziała kiedyś: "zawsze wybaczaj swoim wrogom, ale nigdy nie zapominaj ich nazwisk"

Myślę, że nie tylko hanysy powinny czasem zatrzymać się przy takich pomnikach, gorole, a zwłaszcza oni, również (podobnie, jak powstanie warszawskie jest nie tylko "warszawskie", a wielkopolskie nie dotyczy tylko "pyr" poznańskich).

Jak widać na załączonych obrazkach (tylko kilku z wielu) nie wszyscy "witali radośnie" (copywright niejaki Gorzelik).

🚲 Trasa rowerowa: Gliwice Zamek Piastowski z kumplem Stopień trudności: 3.0

Dystans: 61,08 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 50 min.

Przewyższenia: 123 m

Suma podjazdów: 1 694 m

Suma zjazdów: 1 704 m Pana79 poleca trasę rowerzystom z Łazisk Górnych Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Mikołów-Zalew Przeczycko-Siewierski Stopień trudności: 2.0

Dystans: 65,21 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 33 min.

Przewyższenia: 100 m

Suma podjazdów: 1 192 m

Suma zjazdów: 1 195 m Trasę dla rowerzystów z Łazisk Górnych poleca Pana79 Dzień wolnego trafił się w środku tygodnia, po zaproszeniu przez znajomych na działkę na grilla nad Zalewem Przeczycko-Siewierskim ,postanowiłem wybrać się rowerkiem i pokazać po drodze kilka ciekawych miejsc.Przebieg traski to Gniotek-Katowice-Siemianowice Śląskie-Czeladź-Będzin-Dąbrowa Górnicza-Przeczyce-Boguchwałowice to tak z grupsza reszte widać na zapisanym śladzie GPS i przy opisie fotek.Miałem kapcia w tylnej oponce która była na wykończeniu jej ostatnia trasa , co kilkadziesiąt kilosów dopompowywałem powietrze ,więdz czasowo rewelacji nie było, dystans wybity na liczniku to 66 km ,polecam na całodniowy wypadzik.

🚲 Trasa rowerowa: W Święto Zmarłych do Kapliczki Maryjka Stopień trudności: 2.0

Dystans: 56,89 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 26 min.

Przewyższenia: 113 m

Suma podjazdów: 1 535 m

Suma zjazdów: 1 544 m Pana79 poleca trasę rowerzystom z Łazisk Górnych

Dziś piękna pogoda szkoda by było nie skorzystać, a że dziś święto Zmarłych więc postanowiłem skoczyć do leśnej kapliczki Maryjka zaświecić znicz i po chwili zadumy wrócić z powrotem. Po drodze zahaczyłem o Rezerwat Babczyna Dolina i Skansen w Suszcu.Trasa większości przebiegała przez las o tej porze roku mieniący się pięknymi kolorami.Przebieg to Gniotek-Wilkowyje-Żwaków-Kobiór-Suszec-Zgoń-Gostyń-Wyry-Gniotek.Bardzo przyjemna trasa dla każdego w średniej kondycji rowerzysty polecam na wypad poza miasto i pooddychanie świeżym powietrzem i przy okazji podziwianie przyrody w jesiennej odsłonie.

🚲 Trasa rowerowa: Z bajtlem na kole - Pętla - Pszczyna Bażantarnia, Łąka zalew, Pszczyna Park Stopień trudności: 1.0

Dystans: 14,22 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 17 min.

Przewyższenia: 75 m

Suma podjazdów: 500 m

Suma zjazdów: 484 m Mfalewicz poleca trasę rowerzystom z Łazisk Górnych

Trasy rowerowe z bajtlem na kole charakteryzują się łatwym stopniem trudności. Zawsze staramy się wybierać drogi o małym natężeniu ruchu (drogi polne, leśne, jezdnie dla rowerów) - niestety czasem jest to niemożliwe i mogą wystąpić małe odcinki na których jest wzmożony ruch samochodowy o czym będziemy informować. Łatwa trasa widokowa. Polecamy dla rodzin z dziećmi. Na trasie przejazdu znajduje się: Pałac Bażantarnia, zbiornik wodny w Łące, Park w Pszczynie (polecamy przystanek na lody w Stajniach Książęcych - najlepsze w Pszczynie).

