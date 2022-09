Ścieżki rowerowe do 18 km od Łazisk Górnych. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 10 - 11 września?

Trasy rowerowe w pobliżu Łazisk Górnych

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 18 km od Łazisk Górnych, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody.

🚲 Trasa rowerowa: Popołudniowo przez cztery akweny

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 78,91 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 117 m

Suma podjazdów: 1 731 m

Suma zjazdów: 1 721 m

Pana79 poleca trasę rowerzystom z Łazisk Górnych

Ta trasa już dawno chodziła mi po głowie, a że dziś pogoda dopisała to postanowiłem ją zaliczyć.Na początek udałem się w stronę Wesołej nad kąpielisko Wesoła Fala ( pierwszy z akwenów), następnie przez Górę Kamienną w stronę Lędzin-Imielina nad Zbiornik Dziećkowice (drugi akwen) tam krótki postój na uzupełnienie płynów i batonik musli.Dalej obok Smutnej Góry przez Chełm Śląski-Stary Bieruń docieram nad Jezioro Łysina, następnie w stronę Paprocan zaliczam Jezioro Paprocańskie (czwarty akwen), z tond to już rzut beretem przez Żwaków-Wilkowyje do domku zaliczając jeszcze po drodze tradycyjne zasłużone małe piwko w barze U RICHATA. Nie wiedziałem że stuknie mi aż 80 kilosików ale warto było, polecam do przejechania każdemu zakręconemu rowerzyście ;)

