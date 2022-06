Ścieżki rowerowe do 18 km od Łazisk Górnych. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 4 - 5 czerwca?

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 18 km od Łazisk Górnych, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Dziś przy poniedziałku w pracy strasznie ociężały się czułem i postanowiłem że choćby skały srały popołudniu wskoczę na rumaka i pokręcę się po okolicy, założenie było takie że około 30 km. W domu jeszcze zaczęła mnie głowa boleć i powiem szczerze ciężko miałem się zebrać, pierwsze 18 km myślałem że umrę :) Ale nagle przestała mnie głowa boleć i nogi dostały poweru cud jakiś czy co :) Tak dobrze zaczęło mi się korbować że nakręciłem 60 km :) Początek to Gniotek z którego kieruję się w stronę Wzgórza Kamionka - Reta Śmiłowiecka tu odbijam w kierunku Góry św. Jana gdzie nastąpił cud z bólem głowy i kieruję się w kierunku Wyr - Gostynia gdzie zaliczam ciemnego Kozela następnie korbuję przez Kobiór i odbijam do Jeziora Paprocieńskiego mały przystanek w Promnicach i dalej Paprocany - Żwaków - Glinka - Mąkołowiec i ląduję w domu :)Mimo początkowego bólu głowy strasznej duchoty przejażdżka z serii udanych polecam po drodze kilka ciekawych miejsc ! Nawiguj

Dzisiejsza trasa jest zaimprowizowana częścią trasy kolegi Lukasa, dokładnie góra Ramża i stacja meteo na jej szczycie.Przebieg to Gniotek-Jamna-Śmiłowice-Paniowy-Chudów-Ornontowice-Góra Ramża-Bełk-Palowice-Zazdrość-Łaziska Górne-Wyry-Gniotek.Dodam że Góra Ramża jest największym wzniesieniem ziemi rybnickiej.Trasa średniej trudności, pokonany dystans według licznika to 70 kilosów.Polecam na dłuższy wypad. Nawiguj

Dzisiaj postanowiłem przetrzeć szlak do Rybnika trasa przebiegała 95% szlakami rowerowymi w większości super oznakowanymi.Przebieg to Gniotek-Wyry-Łaziska Górne-Gardowice-Zazdrość-Palowice-Żory-Szczejkowice-Rybnik-Przegędza-Leszczyny-Czerwionka-Czuchów-Dębińsko-Ornontowice-Bujaków-Paniowy-Mikołów Rynek-Gniotek.Na liczniku pykło101km ,czas przejazdu z postojami na uzupełnienie płynów ,fotki i jak na wykresie widać błądzeniu ale tylko przez to że przegapiłem tabliczkę z kierunkiem jazdy.Trasa średniej trudności polecam super oznakowana i piękne widoki!!

🚲 Trasa rowerowa: Leniwie na Murckowskom Hałdę

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 34,14 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 36 min.

Przewyższenia: 142 m

Suma podjazdów: 1 449 m

Suma zjazdów: 1 474 m

Rowerzystom z Łazisk Górnych trasę poleca Pana79

Jak na luty to piękna wiosenna pogoda, szkoda by było nie skorzystać. Mimo że po ostatniej wyprawie z kumplem do Gliwic mam nadal pękniętą linkę z przednich przerzutek, a nowa jeszcze nie dotarła ustawiłem przerzutkę na środkową zębatkę i ruszyłem leniwie w stronę Murcek na szczyt Hałdy.Trasa wiodła przez Gniotek-Mąkołowiec-Murcki-Piotrowice-Jamnę-Gniotek.Trasa o tej porze roku dosyć trudna ze względu na błoto i nie zły podjazd po Hałdę, ale widoki z jej szczytu rekompensują zmęczenie :) Polecam każdemu może nie o tej porze ale warto :)

