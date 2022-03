Rowerem do 18 km od Łazisk Górnych. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 19 - 20 marca?

Szukasz pomysłu na wyprawę rowerową z Łazisk Górnych? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Na weekend 19 - 20 marca mamy 5 ciekawych propozycji tras. Mogą mieć różne stopnie trudności czy długości, dlatego każdy może znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wyjazd rowerem w odległości do 18 km od Łazisk Górnych. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe niedaleko Łazisk Górnych przygotowaliśmy na weekend 19 - 20 marca.

Ścieżki rowerowe z Łazisk Górnych We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 18 km od Łazisk Górnych, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 19 marca w Łaziskach Górnych ma być 9°C. Nie powinno padać. W niedzielę 20 marca w Łaziskach Górnych ma być 9°C. Nie będzie padać. 🚲 Trasa rowerowa: Trasa między deszczami Stopień trudności: 2.0

Dystans: 39,98 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 25 min.

Przewyższenia: 108 m

Suma podjazdów: 1 129 m

Suma zjazdów: 1 126 m Rowerzystom z Łazisk Górnych trasę poleca Pana79 Pogoda w kratkę ,ale i tak postanowiłem wybrać się w małą traskę po okolicy i nie żałuje.Spotkałem dwie ciekawe rodzinki jedną kaczą na mojej dzielnicy Gniotek, drugą łabędzią nad jeziorem Wicie w Wyrach.Odnalazłem bunkier w Mokrych robiący spore wrażenie,była jeszcze krowia farma i ogólnie ciekawe widoki.Można powiedzieć że jechałem między jednym a drugim deszczykiem, ale i tak było super i las i błotko troszkę asfaltu, polecam na lajcikową traskę ;-)

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Na Nikiszowiec Stopień trudności: 2.0

Dystans: 56,57 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 19 min.

Przewyższenia: 85 m

Suma podjazdów: 1 281 m

Suma zjazdów: 1 288 m Trasę rowerową mieszkańcom Łazisk Górnych poleca Pana79 Trasa poprostu do pracy z Gniotka przez Podlesie-Kostuchnę-Giszowiec i uroczy Nikiszowiec po drodze kilka fotek wagoników kopalnianych, które pojawiły się na Giszowcu, a powrót taka mała improwizacja przez Zawodzie-Bogucice-Bytków koło wieży TVP 3 park Chorzowski i z górki do domku przez Katowickie osiedla Tysiąclecia, Witosa-Panewniki. Trasa łatwa i przyjemna słoneczko dopisało, prawdziwa złota polska jesień ;)

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Rodzinna pętla Stopień trudności: 2.0

Dystans: 45,79 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 20 min.

Przewyższenia: 111 m

Suma podjazdów: 1 390 m

Suma zjazdów: 1 382 m Rowerzystom z Łazisk Górnych trasę poleca Pana79

Pogoda super ,zachęcała na wyprawę rowerową , rodzinka postanowiła jechać razem ze mną.Ciepło jak diabli, żar lał się z nieba.Jestem pełen podziwu dla mojej połowicy i syna że dzielnie wytrzymali trudy trasy.Trasa przebiegała przez Gniotek-Wilkowyje-Żwaków-Kobiór-Gostyń-Wyry-Gniotek.Trasa leśno-asfaltowa polecam 100% na rodzinny wypadzik.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Łazisk Górnych

🚲 Trasa rowerowa: Do Bierunia wróć :) Stopień trudności: 2.0

Dystans: 68,63 km

Czas trwania wyprawy: 24 godz. i 59 min.

Przewyższenia: 110 m

Suma podjazdów: 1 121 m

Suma zjazdów: 1 151 m Trasę dla rowerzystów z Łazisk Górnych poleca Pana79 Niedzielna trasa po znanej mi okolicy, początek kieruje się w stronę jeziora paprocańskiego przez Wilkowyje - Żwaków tutaj fotka i dalej przez lasy pszczyńskie docieram do Bierunia tutaj odnajduje dzięki koledze Lemurowi najstarszy w tej okolicy kopiec bieruński niestety znajduje się na prywatnej posesji, po drodze łapie mnie kilkukrotnie mały na szczęście deszczyk, zachaczamy o bieruński rynek i dalej kieruje się w stronę Lęndzin i tu znowu deszczyk przed którym kryję się pod lupą przy pobliskim zabytkowym kościele na wzgórzu, czuje się jak pod gigantycznym parasolem. I tu koryguje że względu na pogodę moje plany zamiast w kierunku Jaworzna odbijam w stronę lasów murckowskich przez rezerwat Murcki - Giszowiec - Piotrowice - Panewniki gdzie dorwała mnie potężna ulewa na szczęście znalazłem schronienie pod zadaszeniem przy wejściu do akademików okazuje się że moja decyzja o skróceniu trasy okazała się słuszna Po przeczekaniu ulewy przez lasy panewnickie wzgórze Kamionka docieram do domu szczęśliwy że dotarłem suchy ;) Według traseo trasę przejechałem w 24 godziny dobre :)

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Bezcelowe kręcenie km Stopień trudności: 1.0

Dystans: 24,7 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 124 m

Suma podjazdów: 623 m

Suma zjazdów: 644 m Rowerzystom z Łazisk Górnych trasę poleca AniaBog Jeśli wsiadasz na rower tylko po to by podkręcić kilometry, to ta trasa jest dla Ciebie.

95% trasy prowadzi przez lasy i drogi asfaltowe we wioskach. Jedynie ok. 1.20 km przejechałem drogą nr 44 Mikołów Gliwice... ale to nic w porównaniu z zielenią i ptakami ćwierkającymi. Polecam.

Nawiguj

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!

W stronę autentyczności