Rowerem do 18 km od Łazisk Górnych. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 5 - 6 lutego?

Ścieżki rowerowe w okolicy Łazisk Górnych

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 18 km od Łazisk Górnych, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 05 lutego w Łaziskach Górnych ma być 4°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 70%. W niedzielę 06 lutego w Łaziskach Górnych ma być 4°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 70%.

Stopień trudności: 2

Dystans: 79,99 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 59 min.

Przewyższenia: 116 m

Suma podjazdów: 1 000 m

Suma zjazdów: 994 m

Trasę rowerową mieszkańcom Łazisk Górnych poleca Pana79

Początek mojego dzisiejszego kręcenia korbami to dobrze mi znany czerwony szlak w kierunku Pszczyny przez Wilkowyje - Kobiór - Piasek docieram do parku Zamkowego w tygodniu pustki aż przyjemnie się kręci korbami tu krótki odpoczynek i wbijam na niebieski szlak, który równolegle z szlakiem R4 doprowadza mnie do zbiornika wodnego Łąka mój dzisiejszy cel. I tu zaczyna się improwizacja najpierw udaje się w kierunku Brzeźć - Kyr docieram do Suszca i tu pojawia się czarny szlak do Królówki niestety fatalnie oznaczony trochę pobłądziłem ale w końcu docieram na upragnionego ciemnego Tuchera w Przystanku Królówka po małym odpoczynku wbijam na zielony szlak prowadzący do Katowic w Gardowicach odbijam na niebieski do Wyr i to już pod małe górki docieram do domku. Wypad jak zawsze udany pogoda była w sam raz około 20 stopni aż chce się korbować :)

