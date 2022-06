Rowerem do 18 km od Łazisk Górnych. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 2 - 3 lipca?

Ta wycieczka dawno mi chodziła po głowie. Kierunek: Zespól przyrodniczo krajobrazowy Żabie Doły - byłem tam dawno temu jeszcze bez traseo. Na początek kieruję się w stronę niebieskiego szlaku rowerowego. Przez Wzgórze Kamionka docieram do Lasów Panewnickich. Tu zaczyna się szlak rowerowy prowadzący mnie przez Panewniki-Katowickie, osiedla Witosa i Tysiąclecia, aż do Parku Śląskiego. Mijam Śląski Ogród Zoologiczny, Stadion śląski (niestety wciąż w budowie), Górnośląski Park Etnograficzny, następnie jadę w kierunku Elektrociepłowni Chorzów. Docieram do uroczego miejsca Dolina Górnika, gdzie decyduję się na małe piffko. Dalej docieram do celu mojej dzisiejszej wycieczki - Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Żabie Doły. Kilka fotek i dalej przez Chorzów Stary, Siemianowice Śląskie, Bogucice, Zawodzie, katowickie lotnisko Muchowiec, Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Źródła Kłodnicy, obok rezerwatu Ochojec, Kostuchnę, Podlesie docieram do domu. Wycieczka zaliczona do udanych. Po drodze kilka ciekawych miejsc, rezerwatów, parków, zespołów przyrodniczych, jezior, stawów, terenów przemysłowych - dla każdego coś dobrego. Polecam :) Nawiguj

Sobotnia trasa najpierw przez lasy murckowskie na katowicki Janów do kumpla załatwić sprawę, przy okazji załapałem się na pysznego krupnioka z grilla zrobił się z tego ponad godzinny postój. Po odpoczynku postanowiłem przebić się jakoś przez lasy w kierunku Bhrzęczkowic następnie wzdłuż autostrady A4 przez Jazd Dziećkowice - Jazd Imielin docieram do Zbiornika Dziećkowice tu kilka fotek uzupełnienie płynów i odbijam w kierunku Lędzin przez Jamnice - Wioski ląduje koło KWK Ziemowit fotka i dalej korbuję do Bierunia ląduje na rynku i dalej przez Świerzyniec lasy Pszczyńskie dojeżdżam do jeziora Paprocańskiego i tu to już kilka kilosów przez Żwaków - Wilkowyje gdzie robię sobie ostatni krótki postój przed małymi wzniesieniami docieram do domu.Trasa mimo dystansu dosyć przyjemna kilka ciekawych miejsc po drodze, trochę chwilami duszno jak słoneczko wyszło zza chmur, ale warto było ;)

Początkiem wycieczki jest staw Amelung skąd drogami osiedlowymi i takimi o małym ruchu dojedziemy do Chorzowa Batorego gdzie pod zegarem zaczyna się ścieżka rowerowa którą dojedziemy do lasu. Po przejechaniu pod autostradą skręcamy w prawo, na końcu ścieżki skręcamy w lewo i po kilkuset metrach wracamy na ścieżkę rowerową którą dojedziemy do końca Panewnik. Dalej jedziemy drogą na Mikołów do zjazdu na staw Starganiec. Następnie drogą gruntową dojedziemy do dzielnicy Mikołowa Jamna. Centrum Mikołowa omijamy zgodnie z mapką drogami prawie wiejskimi którymi dojedziemy do Wilkowyj. Tam wjedziemy do lasu. Świetną leśna drogą trzymając się szlaku rowerowego dojedziemy do Kobióra. Ścieżką rowerową przejedziemy obrzeżami Kobióra i dalej piękną drogą asfaltową z której zjedziemy na piękną szutrową drogę zgodnie z czerwoną strzałką. Tym szutrem dojedziemy do Piasku skąd mało uczęszczaną drogo częściowo szutrową dojedziemy do Pszczyny. Centrum Pszczyny możemy pokonać na kilka sposobów ważne żeby dojechać do firmy Linde Gaz przed którą skręcamy w prawo i po kilkuset metrach w lewo w ulicę Azaliową. Jest to ulica szutrowa na końcu której zjedziemy na drogę gruntową. Gruntem dojedziemy do drogi szutrowej która jest już ostatnia prostą do celu. Na temat Ogrodów Kapias nie będę się rozpisywał tylko odeślę do strony domowej. Jest to naprawdę piękne miejsce warte długiego spaceru a zwiedzanie jest darmowe. Wracać możemy tą samą trasą lub pociągiem z pobliskiej stacji Goczałkowice do Katowic, poza tym trasa w kilku miejscach przebiega obok lini kolejowej tak więc możliwości jest wiele. Miłej wycieczki życzę

