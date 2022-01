Rowerem do 18 km od Łazisk Górnych. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 8 - 9 stycznia?

Rozważasz wycieczkę rowerową z Łazisk Górnych? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Na weekend 08 - 09 stycznia przygotowaliśmy 5 ciekawych tras. Są różne pod względem trudności czy odległości, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wyprawę rowerową w odległości do 18 km od Łazisk Górnych. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w pobliżu Łazisk Górnych warto wybrać w weekend 08 - 09 stycznia.

Ścieżki rowerowe w okolicy Łazisk Górnych We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 18 km od Łazisk Górnych, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 08 stycznia w Łaziskach Górnych ma być nan°C. Nie powinno padać. W niedzielę 09 stycznia w Łaziskach Górnych ma być nan°C. Nie będzie padać. 🚲 Trasa rowerowa: Mikołów-Mysłowice-Sławków-Łazy-Siewierz-Boguchwałowice Stopień trudności: 3

Dystans: 103,71 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 49 min.

Przewyższenia: 145 m

Suma podjazdów: 1 874 m

Suma zjazdów: 1 865 m Trasę rowerową mieszkańcom Łazisk Górnych poleca Pana79 Sobotni wypad z kumplami na grilla nad Zalew Przeczycko-Siewierski na działkę .Trasa przebiegała na około przez Gniotek-Podlesie-Kostuchna-Giszowiec-Mysłowice-Słupna-Brzęczkowice-Niedzieliska-Góra Piasku-Maczki-Niwa-Sławków-Okradzionów-Niegowonice-Łazy-Ciągowice-Kuźnia Sulikowska-Siewierz-Boguchwałowice.Super trasa z super kumplami na liczniku wybiło110km,przebieg trasy lasami,asfaltami ,szutrami,piaskami.Trasa raczej trudna polecam zapaleńcom rowerowym takim jak my :-)Czas przejazdu jak na pierwszy raz tym szlakiem nawet dobry miejscami pogubiliśmy się ;-)

🚲 Trasa rowerowa: Mikołów-Kopalnia Guido-Muzeum PRL-Mikołów Stopień trudności: 2

Dystans: 50,35 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 37 min.

Przewyższenia: 141 m

Suma podjazdów: 2 251 m

Suma zjazdów: 2 234 m Rowerzystom z Łazisk Górnych trasę poleca Pana79 Trasa już dawno chodziła mi po głowie, chociaż ciężko miałem się tam wybrać. Dziś postanowiłem w końcu odwiedzić te miejsce na początku miało to być tylko Muzeum PRL, a że było blisko to najpierw zahaczyłem o zabytkową Kopalnię Guido w Zabrzu. Początek to tradycyjnie mój Gniotek z którego udaje się w kierunku Wzgórza Kamionka, gdzie rozciąga się piękny widok na panoramę Katowic, później przez Rudzkie lasy w stronę Halemby-Kończyc no i Guido. Cofam się kawałek w stronę Pawłowa, po chwili docieram do celu mojej podróży - Muzeum PRL-u w Nowej Rudzie, wracam przez Bielszowice-Lasy Panewnickie docieram do Mikołowa. Trasa bardzo malownicza, szczególnie w lesie, z wyjątkiem małej części miast, przez które musiałem przejechać. Polecam każdemu amatorowi dwóch kółek :)

🚲 Trasa rowerowa: Śląski Ogród Botaniczny Stopień trudności: 2

Dystans: 36,32 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 53 min.

Przewyższenia: 107 m

Suma podjazdów: 1 474 m

Suma zjazdów: 1 468 m Rowerzystom z Łazisk Górnych trasę poleca Pana79 Dziś postanowiłem wybrać się do Bujakowa , odwiedzić Fiołkową Górę i Sosinom Górę ,gdzie mieści się Śląski Ogród Botaniczny na terenie byłej jednostki wojskowej (rakietowej).Przebieg trasy to Gniotek-Mikołów Rynek-Bujaków-Paniowy-Śmiłowice-Jamna-Gniotek.Trasa średniej trudności po drodze kilka ładnych podjazdów, wskazanie licznika to skromne 37 km ;) Polecam na mała przejażdżkę po okolicy.

🚲 Trasa rowerowa: Wycieczka na Smutną Górę Stopień trudności: 2

Dystans: 50,41 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 5 min.

Przewyższenia: 278 m

Suma podjazdów: 1 952 m

Suma zjazdów: 1 950 m Trasę dla rowerzystów z Łazisk Górnych poleca Pawelboy

W niedzielę 07.05.2017 r. na wycieczkę „RUCH TO ZDROWIE i nie tylko !!!” chętnych przybyło ponad limit tj 22 osoby. Wyruszyliśmy więc w kierunku SMUTNEJ GÓRY w Chełmie Śląskim (należy nadmienić, że do roku 1831 r była nazywana ŁYSĄ GÓRĄ.) Po zakończeniu POWSTANIA LISTOPADOWEGO na Śląsk dotarła zaraza cholery azjatyckiej dziesiątkując ludność. Ówczesne władze pruskie zabroniły chowania zmarłych na przy kościelnym cmentarzu obawiając się zatrucia wody w studniach. Postanowiono wywozić zmarłych nieszczęśników nie tylko z Chełmu Śląskiego ale również z Imielina i Bierunia na piaszczyste wzgórze czyli na ŁYSĄ GÓRĘ. W obecnym czasie cmentarzyk jest uporządkowany a krzyż odnowiony. Zbudowano 2 wiaty gdzie można odpocząć i zjeść posiłek a także schronić się przed opadami i burzą. Udając się w dalszą podróż przez Kopciowice i Bieruń Nowy odwiedziliśmy MINI ARBORETUM składającego się z siedmiu ogrodów tematycznych np. odmiany drzew iglastych i liściastych, następnie roślinki wrzosowate i różaneczniki spotkamy tu również ogród różany, ogród traw oraz ogród barw i zapachów. Do domów wróciliśmy z nowymi wrażeniami, zadowoleni i uśmiechnięci.

Klub Gronie zaprasza jak zwykle wszystkich chętnych na następne wycieczki.

🚲 Trasa rowerowa: Mikołów- Zbiornik Dziećkowice - Mikołów Stopień trudności: 3

Dystans: 90,59 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 19 min.

Przewyższenia: 119 m

Suma podjazdów: 1 355 m

Suma zjazdów: 1 379 m Pana79 poleca trasę mieszkańcom Łazisk Górnych Sobotnia trasa najpierw przez lasy murckowskie na katowicki Janów do kumpla załatwić sprawę, przy okazji załapałem się na pysznego krupnioka z grilla zrobił się z tego ponad godzinny postój. Po odpoczynku postanowiłem przebić się jakoś przez lasy w kierunku Bhrzęczkowic następnie wzdłuż autostrady A4 przez Jazd Dziećkowice - Jazd Imielin docieram do Zbiornika Dziećkowice tu kilka fotek uzupełnienie płynów i odbijam w kierunku Lędzin przez Jamnice - Wioski ląduje koło KWK Ziemowit fotka i dalej korbuję do Bierunia ląduje na rynku i dalej przez Świerzyniec lasy Pszczyńskie dojeżdżam do jeziora Paprocańskiego i tu to już kilka kilosów przez Żwaków - Wilkowyje gdzie robię sobie ostatni krótki postój przed małymi wzniesieniami docieram do domu.Trasa mimo dystansu dosyć przyjemna kilka ciekawych miejsc po drodze, trochę chwilami duszno jak słoneczko wyszło zza chmur, ale warto było ;)

