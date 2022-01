Rowerem do 18 km od Łazisk Górnych. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 15 - 16 stycznia?

Rowerem z Łazisk Górnych

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 18 km od Łazisk Górnych, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 15 stycznia w Łaziskach Górnych ma być 3°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 40%. W niedzielę 16 stycznia w Łaziskach Górnych ma być 3°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 30%.

Stopień trudności: 2

Dystans: 50,35 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 37 min.

Przewyższenia: 141 m

Suma podjazdów: 2 251 m

Suma zjazdów: 2 234 m

Trasę rowerową mieszkańcom Łazisk Górnych poleca Pana79

Trasa już dawno chodziła mi po głowie, chociaż ciężko miałem się tam wybrać. Dziś postanowiłem w końcu odwiedzić te miejsce na początku miało to być tylko Muzeum PRL, a że było blisko to najpierw zahaczyłem o zabytkową Kopalnię Guido w Zabrzu. Początek to tradycyjnie mój Gniotek z którego udaje się w kierunku Wzgórza Kamionka, gdzie rozciąga się piękny widok na panoramę Katowic, później przez Rudzkie lasy w stronę Halemby-Kończyc no i Guido. Cofam się kawałek w stronę Pawłowa, po chwili docieram do celu mojej podróży - Muzeum PRL-u w Nowej Rudzie, wracam przez Bielszowice-Lasy Panewnickie docieram do Mikołowa. Trasa bardzo malownicza, szczególnie w lesie, z wyjątkiem małej części miast, przez które musiałem przejechać. Polecam każdemu amatorowi dwóch kółek :)

