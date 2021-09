Rowerem do 16 km od Łazisk Górnych. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 2 - 3 października?

Ścieżki rowerowe w pobliżu Łazisk Górnych

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 16 km od Łazisk Górnych, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 2 października w Łaziskach Górnych ma być 18°C. Nie powinno padać. W niedzielę 3 października w Łaziskach Górnych ma być 19°C. Nie będzie padać.

🚲 Trasa rowerowa: Leniwie na Murckowskom Hałdę

Stopień trudności: 3

Dystans: 34,14 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 36 min.

Przewyższenia: 142 m

Suma podjazdów: 1 449 m

Suma zjazdów: 1 474 m

Rowerzystom z Łazisk Górnych trasę poleca Pana79

Jak na luty to piękna wiosenna pogoda, szkoda by było nie skorzystać. Mimo że po ostatniej wyprawie z kumplem do Gliwic mam nadal pękniętą linkę z przednich przerzutek, a nowa jeszcze nie dotarła ustawiłem przerzutkę na środkową zębatkę i ruszyłem leniwie w stronę Murcek na szczyt Hałdy.Trasa wiodła przez Gniotek-Mąkołowiec-Murcki-Piotrowice-Jamnę-Gniotek.Trasa o tej porze roku dosyć trudna ze względu na błoto i nie zły podjazd po Hałdę, ale widoki z jej szczytu rekompensują zmęczenie :) Polecam każdemu może nie o tej porze ale warto :)

