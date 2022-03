Przegląd tygodnia z 20.03.2022 w Łaziskach Górnych. Najważniejsze wydarzenia od 13.03 do 19.03.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

UKRAINA. Jak wygląda obecnie życie we Lwowie? Tysiące uchodźców, zabezpieczane zabytki, tłumy przy dworcu kolejowym, syreny... Zobacz aktualne ZDJĘCIA.

Miss World. Karolina Bielawska z Łodzi została nową Miss Świata! Reprezentantka Polski to Miss Polonia Województwa Łódzkiego 2019. Zobaczcie zdjęcia przepięknej Polki!

Lenovo Tab P11 Plus TB-J616F 11" 6GB/128GB WiFi (szary)

Microsoft Surface Go 2 10,5" 4GB/64GB + klawiatura

lenovo tab m10 fhd plus (2. generacji) wyróżnia si…

Tab M10 FHD Plus (2nd Gen) ZA5T0234PL Tablet LENOVO

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Łaziskach Górnych. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

"Rodzinka.pl" to jeden z najbardziej lubianych polskich seriali komediowo-obyczajowych powstałych w XXI wieku. Pomimo że ostatni odcinek wyemitowano blisko dwa lata temu, miłośnicy produkcji niezmiennie wracają do konkretnych epizodów. Tytuł oparty na kanadyjskim oryginale "Les Parent", wciąż ma w naszym kraju ogromną liczbę fanów. Nie wszyscy z nich wiedzą, że dom rodziny Boskich znajdował się nieopodal Warszawy, w małej wsi Nowa Iwiczna. Budynek stoi tam do dziś i trzeba przyznać, że niewiele zmienił się od czasu, gdy mieszkała w nim najpopularniejsza pięcioosobowa rodzina w Polsce.

Gdzie dzisiaj lub jutro nie będzie prądu? Tauron poinformował o wyłączeniach energii elektrycznej w całym woj. śląskim. Ostrzeżenie dotyczy m.in. Bielska-Białej, Częstochowy, Gliwic, Jastrzębia-Zdroju, Jaworzna, Katowic, Mysłowic, Siemianowic Śląskich, Świętochłowic, Sosnowca, Rudy Śląskie, Rybnika, Tychów, Zabrza i powiatów: bieruńsko-lędzińskiego, cieszyńskiego, mikołowskiego, myszkowskiego, tarnogórskiego, pszczyńskiego, raciborskiego, zawierciańskiego i żywieckiego. Podajemy godziny odcięcia prądu i konkretne adresy, których dotyczy. Kliknij w galerię zdjęć i sprawdź swoje miasto.