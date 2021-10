Przegląd tygodnia w Łaziskach Górnych, najważniejsze wydarzenia od 26.09 do 2.10.2021, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

Czy to dobry czas na nadrobienie zaległości informacyjnych z tygodnia? Zobacz, które wiadomości mieszkanki i mieszkańcy Łazisk Górnych czytali w ostatnim tygodniu najchętniej

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Łazisk Górnych, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 26.09 a 2.10.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Katowice Tatoo Konwent 2021. Święto miłośników tatuażu na Śląsku - co tam się działo! Zobacz ZDJĘCIA”?

Przegląd tygodnia Łaziska Górne od 26.09 do 2.10.2021: top 3 artykuły z tygodnia Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Katowice Tatoo Konwent 2021. Święto miłośników tatuażu na Śląsku - co tam się działo! Zobacz ZDJĘCIA Katowice Tatoo Konwent 2021. Coś dla miłośników tatuażu! Katowice Tattoo Konwent 2021 to wydarzenie, którego nie może opuścić absolutnie żaden miłośnik dziar! Już w ten weekend, 02-03 października, odbędzie się w MCK Katowice Tattoo Konwent. Spotkacie tam blisko 300 tatuatorów z ponad 60 studiów tatuażu. W Katowicach stanie rekordowa liczba stoisk! To dwa wyjątkowe dni na Śląsku, kręcące się wokół ozdabiania skóry, wśród najlepszych tatuażystów! To ostatni moment na zakup biletów! Zobacz, jak przebiegał Tattoo Konwent kilka dni temu w Poznaniu. 📢 To są złodzieje samochodów. Kręcą się przy twoim aucie? Uważaj! Mieszkają w woj. śląskim poszukiwani przez policję. Widziałeś ich? Złodzieje samochodów! To są mieszkańcy woj. śląskiego poszukiwani przez policję za kradzież samochodów. To jednak nie jedyne przestępstwa jakich dokonali. Mimo to nadal są wśród nas. Przedstawiamy ich listę. Rozpoznajesz któregoś z nich? Daj znać policji. Dane pobrane z oficjalnych stron policji (01.10.2021).

📢 Żabka, Auchan, LIDL, Biedronka, i inne sklepy, wycofują toksyczną żywność. Nie jedz tego! Wydano OSTRZEŻENIE Nie jedz tego! Wybrana żywność na sklepowych półkach w Lidlu, Auchan, Biedronce czy Żabce nie nadaje się do jedzenia! Potwierdziły to badania Głównego Inspektoratu Sanitarnego. To wina producentów. Duże partie żywności są wycofywane ze sprzedaży. Trzeba je zutylizować, bo mogą bardzo zaszkodzić, zwłaszcza żywność przeznaczona dla dzieci. W popularnych produktach wykryte zostały bakterie, pleśń, a nawet szkoło. Zebraliśmy aktualne ostrzeżenia GIS w jednym miejscu. Główny Inspektor Sanitarny wydał nowe pilne decyzje wycofania ze sklepów żywności. Wyniki kontroli zostały upublicznione w aktualnym raporcie i podlegają natychmiastowej wykonalności. Wycofane artykuły to głównie żywność, napoje i używki.

Tygodniowa prasówka 26.09-2.10.2021 Łaziska Górne: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Łaziskach Górnych. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tam zagrożenie jest największe. Połowa woj. śląskiego w "czerwonej strefie"? Zobacz ta MAPĘ! Koronawirus. Czwarta fala przybiera na sile! Wczoraj, po raz pierwszy od 27 maja, jednego dnia było ponad tysiąc nowych zachorowań. Dziś 1 października - tych jest aż 1362, to wzrost o blisko 68 procent w stosunku do ubiegłego piątku! Zmarło 16 osób. W woj. śląskim jest już teraz kilka powiatów, w których liczba zachorowań na 10 tys. mieszkańców jest coraz wyższa przy jednoczesnym niskim poziomie zaszczepienia. Które powiaty w naszym województwie są najbardziej zagrożone?

📢 Horoskop na jesień 2021. Znaki zodiaku w horoskopie na jesień. Zdrowie, miłość i pieniądze w Kartach Tarota 3.10.2021 Horoskop na jesień dla Wagi. Horoskop na jesień 2021 dla Skorpiona i wszystkich znaków Zodiaku. Co znaki zodiaku czeka w kolejnych miesiącach jesieni! Horoskop na jesień 2021 pomoże w trudnych życiowych wyborach. Jakie wskazówki odkrywa horoskop na jesień? Wróżka Bernadetta postawiła karty Tarota dla wszystkich znaków zodiaku. Poznaj swój horoskop na miłość, zdrowie, pracę. Horoskop na październik i wszystkie miesiące roku! 📢 Te śląskie kopalnie działają nielegalnie - twierdzi Greenpeace. Które dokładnie? Ministerstwo Klimatu nie zaprzecza Prawnicy Greenpeace Polska złożyli w czwartek, 30 września, wnioski o unieważnienie koncesji na wydobywanie węgla w kilkunastu kopaniach! Powołują się m,in. na interes społeczny i złamanie prawa krajowego i unijnego! O które kopalnie chodzi? Kliknij w galerię i sprawdź.

📢 Nie będzie zmiany czasu z letniego na zimowy? Koniec zmiany czasu? W Sejmie leży gotowa ustawa Nie będzie zmiany czasu z letniego na zimowy? Kłopoty ze snem, dekoncentracja, trudności w pracy sektora transportowego czy zużywanie zbyt wielkiej ilości energii elektrycznej to argumenty przeciw zmianie czasu z letniego na zimowy i na odwrót, które w projekcie ustawy przedstawili posłowie PSL. Jako pierwszy na absurd zmian czasu uwagę zwracał przed laty łódzki poseł John Godson, ale odprawiono go tłumaczeniem o unijnych przepisach. 📢 Co za pokaz! Gorąca impreza w katowickiej Pomarańczy - Anioły i demony! Zobacz te zdjęcia ROZRYWKA w Katowicach. Działo się w sobotę 18 września w Pomarańczy. Była impreza "Anioły i Demony - Exclusive & Sexy Dance Show" Zobaczcie galerię zdjęć z tej nocy!.

📢 MEMY na Dzień Chłopaka 2021 - czyli... chłopaku, co dostałeś od swojej lubej? Zobacz te śmieszne zdjęcia W czwartek 30 września w czwartek obchodziliśmy Dzień Chłopaka 2021. Jedni dostali buziaka od dziewczyny, inni pampersy i smoczki, a jeszcze inni uważają... że prawdziwy mężczyzna ma swój dzień codziennie. To święto nie umknęło uwadze internautów. Zobaczcie, jak je komentują. W galerii prezentujemy najciekawsze MEMY. 📢 Ponad tysiąc nowych zakażeń koronawirusem w Polsce! Jak wygląda sytuacja w województwie śląskim? Stało się! Zgodnie z prognozami, tysiąc nowych zachorowań dziennie, pojawił się jeszcze we wrześniu... a mianowicie wczoraj! Aż 1234 nowych przypadków zakażeń, odnotowano minionej doby! To najwyższy wyniki od 27 maja, a zarazem wzrost o 40 proc. w stosunku do środy z ubiegłego tygodnia! Zmarły 22 osoby. Jak wygląda sytuacja w poszczególnych miastach woj. śląskiego? Gdzie zakażeń jest najwięcej? Kliknij w galerię i sprawdź.

📢 Podziemne hale w środku częstochowskiej góry. Są ogromne! Do czego służyły? Oni tam weszli Podziemne betonowe hale w środku góry - to brzmi niewiarygodnie! Częstochowska Góra Ossona, która jest najwyższym wzniesieniem na terenie miasta (316,7 m), kryje wiele tajemnic. Jedną z nich są podziemne hale, pamiątką po dawnej przepompowni. Dzięki uprzejmości Urbex Team Extreme, prezentujemy zdjęcia tych pomieszczeń. Czy były one eksplorowane przez UFO, które miało odwiedzać Górę Ossona? 📢 Podział na strefy w woj. śląskim - jak to może wyglądać? Gdzie teraz w regioniePANDEMIA. jest najwięcej zakażeń i zgonów? Pandemia. Jeszcze nie tak dawno wydawało się, że w najbliższych tygodniach nie musimy się obawiać zaostrzenia obowiązujących obecnie obostrzeń. Ich wprowadzenie stanie się realne, gdy dziennie potwierdzanych będzie ponad tysiąc nowych zakażeń, ale według najnowszych doniesień może to nastąpić już w najbliższych dniach. Sprawdź gdzie w Śląskiem było ostatniej doby najwięcej nowych zachorowań i zgonów wywołanych przez COVID-19!

📢 Będą nowe obostrzenia jeszcze w tygodniu? W Śląskiem te powiaty są najbardziej zagrożone - sprawdź LISTĘ. Czy czeka nas podział na strefy? Podział na strefy pandemiczne w Polsce? Jeszcze w tym tygodniu mogą pojawić się nowe obostrzenia w Polsce - podaje RMF FM. Prawdopodobnie nie w całym kraju. Mają dotknąć te powiaty, w których odsetek zaszczepionych jest najniższy i gdzie zachorowań jest najwięcej. Gdzie w obecnej chwili sytuacja jest najpoważniejsza w Śląskim. Kliknij w galerię sprawdź. 📢 Możesz zarobić nawet 15 tysięcy! TOP 10 najlepiej płatnych ofert pracy w Śląskiem Szukasz pracy lub myślisz o zmianie zawodu? Sprawdź, gdzie możesz zarobić nawet 15 tysięcy! Przedstawiamy Wam listę 10 najlepiej płatnych ofert pracy w Śląskiem. Zobacz galerię ofert!

Cyfrowe wsparcie meteorologii