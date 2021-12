Przegląd prasy 9.12.2021 Łaziska Górne. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Łazisk Górnych

Tajemniczy Dolny Śląsk skrywa wiele atrakcji dla poszukiwaczy niesamowitości i dreszczyku. Region pełen jest miejsc pięknych, niesamowitych i tajemniczych. Jeden z owianych legendami obiektów stoi w Ludwikowicach Kłodzkich, między wzgórzami, w których naziści wywiercili ogromną sieć tuneli o nieznanym przeznaczeniu. Tzw. „Muchołapka” to dziwaczny betonowy krąg, nazywany czasem „Polskim Stonehenge”. Czy to pozostałość sekretnej fabryki broni jądrowej? Lądowisko UFO? A może odkryte przez nazistów miejsce mocy? Przyjrzyjmy się tajemnicy dolnośląskiej „Muchołapki”.

