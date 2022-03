Przegląd prasy 8.03.2022 Łaziska Górne. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Łazisk Górnych

Żurek wielkanocny to pyszna i sycąca zupa, która bardzo często gości na polskich świątecznych stołach. Przygotowuje się ją na wywarze mięsnym z dodatkiem zakwasu żytniego, jajek, boczku i białej kiełbasy. Mamy dla Ciebie sprawdzony i niezawodny przepis na pyszny, tradycyjny żur wielkanocny, który zrobisz w jedynie 30 minut. Sprawdź!

W województwie śląskim w 2021 roku pracowało 139,9 tys. Ukraińców. Najwięcej w sektorze magazynowym, budowlanym i transportowym. - Dobrowolne powroty Ukraińców do ojczyzny z pobudek patriotycznych mogą prowadzić do opóźnień na polskich budowach, które są silnie uzależnione od pracowników zza wschodniej granicy – uważa dr Damian Kazimierczak, ekspert Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa. Jego zdaniem, kłopoty te może dodatkowo spotęgować sektor transportowy, który także mierzy się z powrotami ukraińskich pracowników do ojczyzny. Polskie firmy budowlane wspierają jednak decyzje Ukraińców, a niektóre nawet gwarantują im miejsca pracy po powrocie.