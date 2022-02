Przegląd prasy 3.02.2022 Łaziska Górne. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Łazisk Górnych

Jak poinformowało w środę 2 lutego Ministerstwo Zdrowia, nowych zakażeń jest 56 051 - to więcej niż w ubiegłą środę. Zmarło w Polsce 318 osób. Jak wygląda sytuacja w Śląskiem?

Jak zrobić naleśnika? To nietrudne, a jeśli znasz podstawowy przepis na ciasto do naleśników, to już połowa sukcesu. Międzynarodowy Dzień Naleśnika przypada w kalendarzu na 2 lutego. Ta potrawa to jeden z ulubionych podwieczorków dla dzieci, ale nie tylko. Można przyrządzać je na słodko lub na wytrawnie. Podpowiadamy, jak zrobić pyszne naleśniki. Z czym? Z tym, co najbardziej lubisz!