Przegląd prasy 26.01.2021 Łaziska Górne, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Łazisk Górnych

Prasówka Łaziska Górne 26.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 IMGW ostrzega: W nocy z 26 na 27 stycznia oblodzenia na śląskich drogach Wracacie dzisiaj, 26 stycznia, wieczorem z pracy do domu? Uwaga na gołoledź. Ostrzeżenie dotyczy całego Śląska, a trudne warunki mogą się pojawiać już od godziny 17 do środy rana, do godziny 9.

📢 Te trendy w makijażu wyszły już z mody. Tak się nie maluj, bo to kojarzy się ze złym gustem [zdjęcia - 27.01.21] Sztuki makijażu trzeba uczyć się całe życie. Nie wystarczy raz poznać paru trików, by ciągle cieszyć się komplementami. Trendy w makijażach zmieniają się tak samo często jak trendy ubraniowe. Dlatego lepiej odśwież swoją wiedzę w tym temacie, by nie być podejrzewaną o styl „démodé”. W naszym samouczku przedstawiamy informacje o tym, co jest na czasie i co nie jest na czasie w makijażu 2021.

📢 Koronawirus na świecie. Firma Pfizer dostarczy szczepionki przeciwko COVID-19 do USA dwa miesiące wcześniej, niż było to planowane Jak podają media, firma Pfizer będzie w stanie dostarczyć do USA szczepionki przeciwko COVID-19 dwa miesiące wcześniej, niż było to zapowiadane.

📢 Kwiaty domowe do ciemnego pokoju. Polecamy ładne i łatwe w uprawie rośliny doniczkowe, które lubią cień Jeśli mamy w mieszkaniu pomieszczenia, w których brakuje światła, możemy je wypełnić kwiatami doniczkowymi, które lubią cień.

📢 Minimalizm, czyli mniej rzeczy, więcej przestrzeni. 2021 zacznij od porządków, również tych w finansach Pandemia pomogła nam przewartościować życie i dostrzec to, co jest dla nas naprawdę istotne. Pozbywając się tego, co niepotrzebne i ograniczając zbędną konsumpcję – w duchu minimalizmu – zyskujemy miejsce i czas na to, co ważne, np. na odpoczynek, realizację pasji czy spotkania z bliskimi. Możemy także sprawniej działać – to samo dotyczy finansów. Mając porządek i wszystko pod ręką, łatwiej nam kontrolować stan swoich kont i zwiększyć domowy budżet, by móc bez przeszkód robić swoje. Rozpocznijmy rok 2021 z nową energią! 📢 4 kroki do zdrowych zębów. Profilaktyka próchnicy w czasie pandemii i nie tylko! Zdrowie jamy ustnej wpływa na zdrowie całego organizmu, dlatego dbałość o stan uzębienia jest ważnym elementem profilaktyki nie tylko próchnicy, ale też innych chorób. Sprawdź, jak w prosty sposób zadbać o swoje zęby.

📢 Montownie samochodów osobowych w Unii Europejskiej Przemysł motoryzacyjny zajmuje bardzo ważne miejsce w gospodarce Unii Europejskiej. Szacuje się, że w przedsiębiorstwach bezpośrednio i pośrednio związanych z produkcją pojazdów jest zatrudnionych około 13,8 miliona mieszkańców Unii Europejskiej, co stanowi około 6,1% ogółu zatrudnionych w UE. 📢 Od poniedziałku rząd zniesie część obostrzeń? Oto szczegóły Od 1 lutego część obowiązujących w Polsce obostrzeń może zostać zniesionych lub ograniczonych. Jeszcze w tym tygodniu ma to ogłosić premier Mateusz Morawiecki. Jak zapowiedział we wtorek rzecznik rządu Piotr Müller, decyzję dotyczącą obostrzeń poznamy przed weekendem.

📢 Dr Michał Zembala: Szczepiłem się jako ostatni z oddziału, najpierw szczepiły się osoby, które są rzeczywiście na pierwszej linii walki To bardzo dobre posunięcie, oczekiwane przez środowisko i pacjentów - ocenia korektę kolejności szczepień przeciw COVID-19 dr hab. Michał Zembala, kardiochirurg z Oddziału Kardiochirurgii, Transplantacji Serca i Płuc oraz Mechanicznego Wspomagania Krążenia Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, w rozmowie z Marleną Polok-Kin.

📢 Nowy sondaż. Polacy źle oceniają system rejestracji na szczepienia. Ponad połowa seniorów jest niezadowolona System rejestracji na szczepienia i zgłaszania chęci do zaszczepienia się przeciwko koronawirusowi jest źle lub bardzo źle oceniany przez ponad połowę Polaków - wynika z sondażu przeprowadzonego przez United Surveys na zlecenie RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej". Szczególnie niezadowoleni są seniorzy, których szczepienia właśnie się rozpoczęły.

📢 Moderna opracowuje nową wersję szczepionki przeciw COVID-19, która będzie tak samo skuteczna w stosunku do pojawiających się mutacji wirusa Firma Moderna zapowiedziała, że zaczyna pracę nad ulepszeniem szczepionki, która będzie równie skuteczna da nowych mutacji koronawirusa – zarówno wariantu z RPA, jak i tego, który pojawił się w Wielkiej Brytanii. 📢 Na rynku nieruchomości hitem są używane domy. Dlaczego teraz sprzedają się lepiej niż wcześniej? Wzrost kosztów budowy nowych domów może zachęcać do poszukiwania starszych budynków. Pomoc państwa w termomodernizacji to kolejny czynnik przemawiający za popytem na starsze domy. Na rynku z przyczyn demograficznych przybywa starszych budynków jednorodzinnych w dobrych i średnich lokalizacjach. Dlatego używane domy prawdopodobnie będą sprzedawać się częściej.

📢 Nowy mały ZUS. Złóż szybko wniosek i płać niskie składki ZUS od działalności przez cały 2021 rok. Zostało już tylko kilka dni [26.01.2021] W 2020 roku po raz pierwszy przedsiębiorcy czyli osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mogła płacić obowiązkowe składki na ZUS według korzystniejszej od ogólnej zasady – a więc nie od arbitralnie ustalanej podstawy wymiaru, ale od faktycznie osiąganych obrotów. Z przywileju tego można skorzystać także w 2021 roku, ale trzeba dopełnić ważnych formalności. Jakich? 📢 Rząd planuje poluzowanie części obostrzeń. We wtorek decyzji na pewno nie będzie. Galerie handlowe otwarte od 1 lutego? We wtorek premier Mateusz Morawiecki miał zdaniem RMF FM ogłosić pierwsze w tym roku poluzowanie obostrzeń, ale już wiadomo, że konferencja odbędzie się w innym dniu, jeszcze przed weekendem. "Pewne poluzowanie obostrzeń nastąpi, ale to nie będzie nic spektakularnego" - mówią urzędnicy z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w rozmowie ze stacją. Praktycznie pewne jest otwarcie sklepów w galeriach handlowych od 1 lutego.

