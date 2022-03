Przegląd prasy 2.03.2022 Łaziska Górne. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Łazisk Górnych

Środa Popielcowa w Kościele katolickim w 2022 roku przypada 2 marca. Jest to święto ruchome i rozpoczyna około 40 dni Wielkiego Postu. Początek Wielkiego Postu uzależniony jest od daty Wielkanocy. Co można jeść i pić w Środę Popielcową, a czego tego dnia powinniśmy sobie odmówić? Czy w Popielec można jeść mięso? Przyjrzeliśmy się, jak powinno się pościć tego dnia.

Sałatka śledziowa to postne i bezmięsne danie, które możesz przygotować na środę popielcową czy dni postne. Mamy dla Ciebie niezawodny przepis na pyszną i tradycyjną sałatkę śledziową z jajkiem i kwaśnym jabłkiem, ogórkiem kiszonym i z sosem majonezowym. Na jej przygotowanie potrzebujesz ok. 30 min. Sprawdź i wypróbuj nasz przepis na sałatkę śledziową.

