Przegląd prasy 17.12.2021 Łaziska Górne. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Łazisk Górnych

Prasówka Łaziska Górne 17.12: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Gwiazda betlejemska, zwana też poinsecją, jest jedną z podstawowych roślin doniczkowych, którymi dekorujemy dom na Boże Narodzenie. Przed Świętami masowo pojawia się w sprzedaży i kusi kolorami. Jednak często po przyniesieniu jej do domu, zaczynają się problemy. Gwiazda betlejemska gubi liście, schnie, żółknie. Sprawdź, jakie mogą być tego powody i jak zadbać o poinsecję, by długo była piękna. Radzimy też, co zrobić, żeby ponownie zakwitła.