Przegląd prasy 16.09.2021 Łaziska Górne, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Łazisk Górnych

Glukometr bez nakłuwania palca czy umieszczania pod skórą czujników – to rozwiązanie, na które czekają chorzy na cukrzycę. Poziom glukozy we krwi muszą badać nawet kilkanaście razy dziennie, co wiąże się ze znacznym dyskomfortem i pogarsza jakość życia. Nowe urządzenie polskiego projektu ułatwi kontrolę glikemii i dawkowanie leków, a tymczasem przechodzi niezbędne badania.