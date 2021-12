Przegląd prasy 1.12.2021 Łaziska Górne. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Łazisk Górnych

Brak drobnych na parkometr, zbyt mała ilość miejsc parkingowych i poranny pośpiech. To tylko niektóre z wymówek kierowców. Chcesz stać się rozpoznawalny i sprawić, by wszyscy zjeżdżali ci z drogi? Nic trudnego! Wystarczy, że źle zaparkujesz, a internauci na pewno zadbają o twoją (złą) sławę. Myślicie, że widzieliście już wszystko na polskich drogach? Spójrzcie na te zdjęcia. Oto prawdziwi „Mistrzowie" parkowania w Śląskiem.

W dzieciństwie z zapartym tchem śledziliśmy przygody Muminków, baliśmy się Buki oraz czekaliśmy na to, co wymyślą przyjaciele ze Stumilowego Lasu. Równie fascynujące były smakołyki, którymi zajadali się nasi ulubieńcy, znani z dobranocek i książek. Naleśniki przygotowywane w wannie przez Mamę Muminka, śmiercionośne ciasto od piratów i Kapitana Haka, czy biszkopciki Ani z Zielonego Wzgórza. Przyjrzeliśmy się 8 potrawom, które przypominają nam dzieciństwo.

Magiczne! Zobacz jak wyglądają nocą Katowice, Chorzów, Zabrze, Dąbrowa Górnicza, Gliwice... Te wyjątkowe zdjęcia z drona, zrobiono w listopadzie w tego roku. A co tam znajdziecie? Jarmark Bożonarodzeniowy, parki świateł, jurajskie zamki czy charakterystyczne budowle z regionu.

Szukasz pomysłu na przekąskę do chrupania przed telewizorem? Mamy dla Ciebie przepis na pyszne i chrupiące pieczone ziemniaki z czosnkowym sosem. Swoją chrupkość zawdzięczają specjalnej bezglutenowej panierce z mąki kukurydzianej. Taka przekąska z pewnością umili wieczorne maratony filmowe. Sprawdź, jak prosto możesz przygotować zdrową przekąskę do podjadania zamiast chipsów. Wypróbuj nasz przepis.

Tanie loty. Ryanair przedstawił siatkę połączeń na lato 2022. Wśród 270 zaplanowanych połączeń, które będą realizowane latem z Polski, znalazło się 8 nowych kierunków podróży. W ofercie Ryanair pojawiły się m.in. tanie loty z Warszawy, Poznania, Katowic czy Gdańska.

Dziś w Polsce mamy CZARNY REKORD - największą liczbę zgonów trwającej właśnie IV fali pandemii. Minionej doby zmarło aż 526 osób! Aż tylu zgonów z powodu COVID, nie było w Polsce od 28 kwietnia. We wtorek 30 listopada, nowych zakażeń mamy 19 074 - to o ok. 5 proc. mniej, niż w ubiegły wtorek! Jak wygląda sytuacja w woj. śląskim?