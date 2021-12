Prasówka Łaziska Górne 8.12.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Łaziskach Górnych nie minęło Cię nic ważnego

PANDEMIA. Jak poinformowało we wtorek 7 grudnia Ministerstwo Zdrowia - minionej doby w Polsce zmarły 504 osoby, z czego w woj. śląskim aż 81. Nigdzie w Polsce nie zmarło aż tyle osób! To czarny rekord IV fali pandemii. Sprawdziliśmy, ile osób zmarło na Covid-19 w ciągu ostatnich 2 tygodni, w każdym z powiatów woj. śląskiego. Te dane przerażają!

W czwartek, 9 grudnia w HBO premiera bardzo wyczekiwanego serialu „I tak po prostu” (ang. „And just like that”), nawiązującego wprost do wielkiego hitu - „Seks w wielkim mieście”. Produkcja była prawdziwym fenomenem przełomu XX i XXI wieku. Serial o przyjaciółkach z Nowego Jorku stał się symbolem kobiecej przyjaźni, niezależności i konsumpcjonizmu. Wiele trendów kulinarnych zostało zapoczątkowanych dzięki posiłkom Carrie Bradshaw, Samanthy Jones, Mirandy Hobbs i Charlotte York. Wybraliśmy najlepsze dania z popularnego serialu.