Prasówka Łaziska Górne 8.02.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Łaziskach Górnych nie minęło Cię nic ważnego

W woj. śląskim wciąż jesteśmy na fali wzrostu nowych zakażeń koronawirusem. Każdego dnia przybywa do 8 tys. chorych, a oficjalna liczba osób na kwarantannie dochodzi do 100 tys., chociaż wiadomo, że osób samoizolujących się jest znacznie więcej. Śląskie ponownie przewodzi zestawieniu województw z najwyższą liczbą zachorowań. Gdyby ponownie wprowadzić podział na strefy, połowa powiatów w woj. śląskich byłaby czerwoną strefą. Sprawdźcie, jak aktualnie wyglądałby podział na strefy w regionie, gdyby obowiązywał.

Kaja Przygońska i Francesco Micaletti to polsko-włoski duet, który przyrządza w Warszawie mozzarelle i inne włoskie sery. W niesamowity sposób łączą to, co najlepsze w kuchni włoskiej z polskimi produktami. – Kaja zawsze miała pasję do robienia sera. W dzieciństwie, każde lato spędzała w swoim rodzinnym gospodarstwie w Lipnicach, w Małopolsce. Tam przyrządzali niewielkie ilości domowego serka wiejskiego lub ricotty na własny użytek – opowiada Francesco.