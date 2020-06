Prasówka Łaziska Górne 26.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Łaziskach Górnych nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 26.06.2020, w Łaziskach Górnych. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kąpieliska w woj. śląskim 2020. Gdzie możemy bezpiecznie wypocząć nad wodą? LISTA”?

📢 Ile zarabia freelancer? Porównaj zarobki na popularnych stanowiskach Od początku pandemii freelancing zyskuje na popularności. Trudno się dziwić, skoro wiele osób straciło pracę przez COVID-19. Porównaj średnie zarobki na poszczególnych stanowiskach oraz zobacz, jak rozkładają się wynagrodzenia freelancerów. 📢 OPPO – idealny wybór na wakacje Czasy, kiedy wybierając się na urlop musieliśmy zabierać ze sobą aparat, mapę i książkę, dawno minęły. Teraz, dzięki smartfonom, wszystkie niezbędne przedmioty zmieścimy w kieszeni. Urządzenia OPPO z Serii A wyposażone są we wszystko, czego potrzebujemy w trakcie wakacji. A także dużo, dużo więcej. 📢 Jacek Pałkiewicz: "Powiedzmy to twardo. W Polsce jest dokąd pojechać" Mam podwójne, polskie i włoskie obywatelstwo. Jedną nogą mieszkam w Polsce, drugą – we Włoszech. Na włoskim rynku, na którym notabene jestem doceniany i rozpoznawalny na ulicy, czuję się dumnym Polakiem. Ale moja dusza jest rozpołowiona – połowa należy do Włoch, druga połowa jest polska. Sumienie mam czyste - czuję się usprawiedliwiony, żyjąc z podwójną duszą, ponieważ to usprawiedliwienie zapewnia mi dziś zjednoczona Europa

📢 Ernest Kuchar: W Polsce więcej osób mogło umrzeć z powodu opóźnionego rozpoznania raka i powikłań niż z powodu koronawirusa Można powiedzieć, że się epidemia tli i że może to się dziać jeszcze miesiącami czy latami. Polaków jest 38 milionów, a kontakt z koronawirusem miał jak dotąd mniej niż jeden procent populacji. To oznacza, że ponad 99 procent populacji nie jest zakażona. Innymi słowy, my w całej swojej masie nie byliśmy zakażeni. W tym tempie, jakie jest teraz, ta pandemia może więc trwać miesiącami – mówi dr hab. Ernest Kuchar, prezes Polskiego Towarzystwa Wakcynologii

📢 Ojciec Zięba: "Wątpię, żeby zwyciężył zdrowy rozsądek" Jeśli nie wiemy, kim jesteśmy i dokąd idziemy, to się boimy tego co na zewnątrz. Obawiamy się też tego braku swej tożsamości. Zaczynamy się bronić, atakując to wszystko, co przykładowo – dla jednych - wydaje się być zagrożeniem rodziny, a dla drugich – atakiem na wszelką różnorodność i tożsamość seksualną - mówi ojciec Maciej Zięba, dominikanin.

📢 Problem ze ślimakami w ogrodzie? Polecamy rośliny, których nie zjedzą Ślimaki potrafią doszczętnie zniszczyć rośliny, ale na szczęście nie wszystkie im smakują. Polecamy rośliny, których ślimaki nie jedzą. 📢 Fotowoltaikę kupujemy na potęgę. Sprzedaż wzrośnie o 25 proc. nawet mimo koronawirusa? Mimo pandemii rynek fotowoltaiki w Polsce nie zwalnia. Przez 5 lat moc fotowoltaiczna w sieci wzrosła aż o 9000 proc. 📢 Najdziwniejsze festiwale świata, które przyciągają turystów z całego globu. Najpopularniejsze letnie imprezy już niebawem! Lato to czas festiwali, nie tylko muzycznych. Choć obrzucanie się pomidorami czy pomarańczami nie brzmi zachęcająco, są to imprezy, które przyciągają ludzi z najdalszych zakątków świata. Okazuje się, że im dziwniej, tym lepiej. Choć w 2020 roku część wydarzeń została odwołana, warto zobaczyć, jak świętowano do tej pory i przygotować się na lepsze czasy. Jeśli chcecie - niekiedy dosłownie - posmakować lokalnych festiwali, zobaczcie listę tych najbardziej absurdalnych.

📢 Wybory prezydenckie 2020. Rafał Trzaskowski: Potrzebna jest zmiana generacyjna. Trzeba patrzeć w przyszłość Polacy oczekują od prezydenta, że w takich sytuacjach jak pandemia będzie odgrywał autonomiczną rolę, pobudzał rząd do działania, stawał w obronie słabszych. Tak się nie stało. Właśnie takie zdarzenia przełożyły się na spadek poparcia prezydenta - mówi Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Polski.

Papież robi porządki w polskim kościele, odsunięty biskup kaliski.