Prasówka Łaziska Górne 2.12.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Łaziskach Górnych nie minęło Cię nic ważnego

📢 Domek z piernika jak z bajki. Jak go zrobić? Specjalistka od wypieków dzieli się przepisem Chciałabym, aby domki z piernika były nie tylko inspiracją do ich budowy, ale również do tego, jak możemy patrzeć na otaczający nas świat i ludzi - mówi Katarzyna Jóźwiak, ekspertka w dziedzinie przygotowywania dekoracyjnych domków z piernika. Na profilu na Instagramie prezentuje swoje małe dzieła sztuki. Mamy dla Was jej sprawdzony, prosty przepis na domek z piernika!

📢 Prezent na mikołajki 2021 dla chłopca. Zobacz pomysły na prezent mikołajkowy dla syna! Mikołajki 2021 już lada chwila, więc to ostatni moment na poszukiwanie najlepszych prezentów. W naszej galerii prezentujemy najciekawsze pomysły na prezent na Mikołaja dla chłopców w różnym wieku. Zobacz, co kupić synowi czy innemu chłopcu z rodziny!

📢 Prezent na mikołajki 2021 dla dziewczynki. Zobacz pomysły na prezent mikołajkowy dla córki! Mikołajki 2021 już lada chwila, więc to ostatni moment na poszukiwanie najlepszych prezentów. W naszej galerii prezentujemy najciekawsze pomysły na prezent na Mikołaja dla dziewczynek w różnym wieku. Zobacz, co kupić córce czy innej dziewczynce z rodziny!

📢 Masz dziecko na kwarantannie? Sprawdź, czy należy ci się zasiłek opiekuńczy z ZUS. Takie są zasady przyznawania świadczenia Dziecko na kwarantannie to coraz częstszy przypadek w polskich rodzinach. Z powodu większej liczby przypadków zachorowań na COVID-19 uczniowie kierowani są na kwarantannę lub izolację. Jak otrzymać zasiłek opiekuńczy z ZUS na dziecko i kiedy można spodziewać się wypłat? Czy fakt, że dziecko przebywa na kwarantannie oznacza, że rodzica również ona obowiązuje? Czy po otrzymaniu informacji ze szkoły rodzic musi zgłaszać kwarantannę dziecka? Oto wszystko co trzeba wiedzieć na temat dziecka przebywającego na kwarantannie.

📢 Koszmarny rekord IV fali pandemii! Gdzie w Śląskiem, sytuacja jest najtragiczniejsza? Sprawdź swoje miasto! Te dane nie napawają optymizmem! Jak poinformowało dziś 1 grudnia 2021 Ministerstwo Zdrowia, w Polsce minionej doby zarejestrowano aż 29 064 - to rekord IV fali pandemii! Ostatni raz tak wiele zachorowań było 2 kwietnia! Zmarło aż 570. A jak wygląda sytuacja w woj. śląskim?

📢 USA: COVID krzyżuje plany podróżnym, rządowa agencja odradza wycieczki do Polski COVID w USA nie ustępuje. Stany zmagają się z kolejną falą koronawirusa i nowym wariantem omikron, który wzbudził panikę na świecie i w ciągu tygodnia zamknął dla podróżnych granice kilku państw. 30 listopada 2021 amerykańska rządowa agencja CDC (Centers for Disease Control and Prevention) wciągnęła Polskę na listę krajów wysokiego ryzyka COVID i odradziła Amerykanom podróże do naszego kraju. 📢 Mistrzowie parkowania w woj. śląskim. Kto dał im prawo jazdy?! Zobacz, jak parkują kierowcy w Bytomiu, Dąbrowie Górniczej, czy Sosnowcu Brak drobnych na parkometr, zbyt mała ilość miejsc parkingowych i poranny pośpiech. To tylko niektóre z wymówek kierowców. Chcesz stać się rozpoznawalny i sprawić, by wszyscy zjeżdżali ci z drogi? Nic trudnego! Wystarczy, że źle zaparkujesz, a internauci na pewno zadbają o twoją (złą) sławę. Myślicie, że widzieliście już wszystko na polskich drogach? Spójrzcie na te zdjęcia. Oto prawdziwi „Mistrzowie" parkowania w Śląskiem.

