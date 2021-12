Prasówka Łaziska Górne 21.12.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Łaziskach Górnych nie minęło Cię nic ważnego

O czym należy pamiętać zakładając firmę w 2022 roku? W grudniu 2021 odbył się webinar na temat prowadzenia Jednoosobowej Działalności Gospodarczej w 2022 roku, czyli po wprowadzeniu Polskiego Ładu. Nową sytuację przedsiębiorców wyjaśniali eksperci z Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także z Ministerstwa Finansów. Nie mogłeś obejrzeć na żywo? Mamy link do nagrania. Specjaliści odpowiedzieli na ponad 20 pytań dotyczących rozliczeń podatkowych, składki zdrowotnej oraz dokumentów ZUS. Zobacz, co zmieni Polski Ład w 2022 roku, jeśli prowadzisz lub zamierasz założyć firmę.

