Prasówka Łaziska Górne 2.01.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Łaziskach Górnych nie minęło Cię nic ważnego

Światowe nowinki i kulinarne mody coraz szybciej trafiają na polskie stoły – to głównie zasługa mediów społecznościowych, które pozwalają zawsze być na czasie. Jak co roku nowości na kolejne 12 miesięcy podsumowują eksperci branży spożywczej i gastronomicznej, a ich prognozy zawsze się sprawdzają. Poznaj najgorętsze trendy smaku i kuchni na 2022 rok!

Postanowienia noworoczne to temat powracający jak bumerang. Wiele osób rozpoczyna nowy rok od sporządzenia listy rzeczy do zrobienia bądź zmiany. Okazuje się jednak, że nawet u 92% z nich rokrocznie są na niej te same punkty. Jak zrealizować postanowienia noworoczne i jakie wyznaczyć sobie cele, aby były możliwe do spełnienia? Przejdź do galerii, by zobaczyć pomysły na Nowy Rok.

Sylwester z Polsatem zgromadził na Stadionie Śląskim tysiące uczestników. Na scenie w Chorzowie same gwiazdy polskiej i zagranicznej muzyki. Na Stadion Śląski mogło jednocześnie wejść nawet 40 tysięcy ludzi! Sylwestrowa impreza to czas dobrej zabawy i odlotowych kreacji. Zobaczcie jak bawiły się osoby, które przyszły na Sylwestrową Moc Przebojów.