Prasówka Łaziska Górne 19.03.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Łaziskach Górnych nie minęło Cię nic ważnego

Według kalendarza świąt nietypowych, w niedzielę 20 marca, obchodzimy Dzień Bez Mięsa. Z tej okazji mamy dla Ciebie sprawdzony przepis na pyszne i zdrowe smarowidło na kanapki - smalczyk wegetariański. To pożywna i pyszna pasta z fasoli, jabłka i cebulki, która w smaku przypomina popularny domowy smalec. Sprawdź i wypróbuj nasz przepis.

Ćwiczysz, pilnujesz diety, a masz ochotę na coś słodkiego? Nic straconego! Sięgnij po przepisy na zdrowe desery, które odpowiednio przygotowane dostarczą Ci energii i nie przekreślą efektów zdrowego odżywiania. Może to być np. czekoladowe ciasto z orzechami lub kakaowe pralinki, które ostatnio poleciła swoim fanom Ewa Chodakowska. - To deser, który przygotujesz w 5 minut - zachęca znana trenerka na swoim profilu na Facebooku.

Wojna na Ukrainie. Dziś, w piątek 18 marca ok. 5.30, zawyły syreny we Lwowie i słychać było eksplozje. Kolejny już raz, Rosja zaatakowała w Ukrainie zachodniej! Kilka dni temu doszło do ataku na poligon w Jaworowie, w pobliżu granicy z Polską.