Prasówka Łaziska Górne 18.02.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Łaziskach Górnych nie minęło Cię nic ważnego

W kwietniu br. na terenie całego kraju rozpoczną się ćwiczenia wojskowe. Może dostać wezwanie każdy, kto złożył przysięgę i otrzymał przydział mobilizacyjny. Otrzymują je już także mieszkańcy województwa śląskiego. Ćwiczenia są obowiązkowe, a szanse, by ich uniknąć, niewielkie.

Kultowe dzieło Franka Herberta doczekało się już kilku adaptacji growych. Kolejny tytuł skupiający się na walce o powierzchnię Arrakis został już zapowiedziany - tym razem znów staniemy do boju o przyprawę, wpływy i siłę. Pojawiło się nowe nagranie rozgrywki, które nieco uchyla rąbka tajemnicy i zdradza wygląd walk w grze. Zobaczcie sami.

Przez woj. śląskie przechodzi Orkan Dudley. Strażacy do godz. 15.00 interweniowali już prawie 600 razy. Wyjeżdżali do połamanych drzew, uszkodzonych dachów... Zobacz zdjęcia.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Łaziskach Górnych. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W rozliczeniu PIT za 2021 rok mamy możliwość odliczenia darowizny na kulturę i renowację zabytków. Ulga dotyczy m.in. osób, które wpłacą pieniądze na odbudowę Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie. Warto zrobić to już teraz, żeby szybciej otrzymać zwrot od fiskusa i nie stresować się rozliczeniami na ostatnią chwilę w tracie długiego majowego weekendu. Z dochodów uzyskanych w 2021 roku możemy rozliczyć w tym roku do 2 maja 2022 (poniedziałek). Sprawdź, jak to zrobić!