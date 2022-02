Prasówka Łaziska Górne 12.02.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Łaziskach Górnych nie minęło Cię nic ważnego

ŚLĄSKIE. Każdy właściciel nieruchomości i zarządca budynku (mieszkalnego lub niemieszkalnego) ma obowiązek złożenia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji o uruchomionym źródle ciepła? Warto to zrobić już teraz, bo czasu na dokonanie zgłoszenia jest coraz mniej.

Nowy wariant koronawirusa w wersji Omikron, którego objawy są dużo łagodniejsze niż poprzednich mutacji, napawa optymizmem i daje nadzieję na zakończenie pandemii. Kolejne kraje łagodzą obostrzenia, a nawet całkowicie znoszą restrykcje, mówiąc o tym, że COVID-19 staje się chorobą endemiczną i można ją traktować jak chociażby grypę. Co to właściwie oznacza i czy możemy się już cieszyć z bliskiego końca pandemii?

Kossakówka nie należy dziś do najpopularniejszych atrakcji Krakowa, choć stoi w samym centrum i może pochwalić się niezwykłą historią. Trzy pokolenia rodziny Kossaków mieszkały i tworzyły w Kossakówce, która dziś wprawdzie jest ruiną, ale do 2025 r. ma się zmienić w nowoczesne muzeum z ciekawą ekspozycją. Kossakówka zdołała jednak zaskoczyć archeologów, którzy na terenie dworku dokonali niezwykłych odkryć. Znaleziono m.in. szkielet młodej kobiety. Sprawdźcie, co o historii Krakowa mówią wykopaliska.