Pogoda we wtorek w Łaziskach Górnych. Zobacz prognozę pogody na jutro, 28.01 dla Łazisk Górnych

Pogoda jutro w Łaziskach Górnych według meteorologów. Sprawdziliśmy prognozy pogody na jutro (28.01). Okazuje się, że w najcieplejszym momencie dnia termometry powinny pokazać ok. 5°C. Jednocześnie maksymalna prędkość wiatru wyniesie ok. 28 km/h. Co to dla nas oznacza? Czy będzie jutro ciepło, czy zimno? Sprawdź, jak kształtują się pozostałe parametry pogodowe na jutro w Łaziskach Górnych.

Pogoda na jutro (wtorek, 28.01) dla Łazisk Górnych Zgodnie z prognozą pogody, jutro powinno być ok. 5°C. Natomiast na jutrzejszą noc meteorolodzy przewidują ok. -1°C. Prawdopodobieństwo, że pojawią się jutro opady deszczu, wynosi 40 %. Ma spaść ok. 0.5 mm deszczu. Według meteorologów, jutro (we wtorek, 28.01) w Łaziskach Górnych może wiać z prędkością do 28 km/h.Odczuwalna temperatura wyniesie w związku z tym -3°C. Kierunek wiatru będzie południowy. Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą słabe. Indeks promieniowania UV na wtorek wynosi 1, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda w Łaziskach Górnych we wtorek:

poranne przelotne opady. Maks. temp. 4 do 6 °C, min. temp. -2 do 0 °C. Prognoza pogody na jutro dla Łazisk Górnych Oto przewidywane warunki meteorologiczne na wtorek, 28.01.2020: Temperatura w dzień: 5°C.

Temperatura w nocy: -1°C.

Wiatr: 28 km/h

Kierunek wiatru: południowo-zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów deszczu: 40%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.6