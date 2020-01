Pogoda tygodniowa w Łaziskach Górnych. Lokalna prognoza pogody od (wtorku) do poniedziałku

Pogoda tygodniowa dla Łazisk Górnych jest już tutaj. Sprawdź prognozy pogody na najbliższych 7 dni w Łaziskach Górnych i zaplanuj ten tydzień. Podajemy prognozy pogody na każdy dzień osobno, począwszy od jutra (28.01), skończywszy na prognozie pogody na poniedziałku, 28.01. Możesz tu sprawdzić nie tylko, jaka będzie temperatura w Łaziskach Górnych w najbliższym tygodniu, ale także prędkość i kierunek wiatru czy przewidywane opady. Przygotuj się na ten tydzień.

Pogoda na tydzień w Łaziskach Górnych: wtorek, 28.01 Spodziewana temperatura we wtorek w Łaziskach Górnych to 5°C. W nocy natomiast przewidywana temperatura wynosić będzie -1°C. Jak twierdzą meteorolodzy, we wtorek szansa na pojawienie się opadów w Łaziskach Górnych będzie na poziomie 50%. Opady deszczu mogą wynieść ok. 1 mm. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Łazisk Górnych, we wtorek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 25 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -3°C. Natomiast kierunek wiatru we wtorek będzie południowo-zachodni. Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą słabe. Indeks promieniowania UV na wtorek wynosi 0, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Łaziskach Górnych we wtorek:

poranne przelotne opady. Maks. temp. 4 do 6 °C, min. temp. -2 do 0 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Łazisk Górnych Oto przewidywane warunki meteorologiczne na wtorek, 28.01.2020: Temperatura w dzień: 5°C.

Temperatura w nocy: -1°C.

Wiatr: 25 km/h

Kierunek wiatru: południowo-zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 50%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.4

Pogoda na tydzień w Łaziskach Górnych: środa, 29.01 Spodziewana temperatura w środę w Łaziskach Górnych to 4°C. W nocy natomiast przewidywana temperatura wynosić będzie 0°C. Jak twierdzą meteorolodzy, w środę szansa na pojawienie się opadów w Łaziskach Górnych będzie na poziomie 40%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Łazisk Górnych, w środę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 28 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -6°C. Natomiast kierunek wiatru w środę będzie zachodnio-południowy.

Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą bardzo słabe. Indeks promieniowania UV na środę wynosi 1, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Łaziskach Górnych w środę:

przelotne opady deszczu i śniegu. Maks. temp. 3 do 5 °C, min. temp. -1 do 1 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Łazisk Górnych Oto przewidywane warunki meteorologiczne na środę, 29.01.2020: Temperatura w dzień: 4°C.

Temperatura w nocy: 0°C.

Wiatr: 28 km/h

Kierunek wiatru: zachodnio-południowy.

Prawdopodobieństwo opadów: 40%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.7

Pogoda na tydzień w Łaziskach Górnych: czwartek, 30.01 Za dnia w Łaziskach Górnych słupki rtęci powinny pokazać 3°C w cieniu w najcieplejszym momencie dnia. Natomiast w nocy z czwartku na piątek temperatura może spaść do 1°C. Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w Łaziskach Górnych w czwartek wynosić będzie 20%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Łazisk Górnych, w czwartek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 26 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -5°C. Natomiast kierunek wiatru w czwartek będzie zachodnio-południowy.

Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą słabe. Indeks promieniowania UV na czwartek wynosi 1, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Łaziskach Górnych w czwartek:

pochmurnie. Maks. temp. 2 do 4 °C, min. temp. 0 do 2 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Łazisk Górnych Oto przewidywane warunki meteorologiczne na czwartek, 30.01.2020: Temperatura w dzień: 3°C.

Temperatura w nocy: 1°C.

Wiatr: 26 km/h

Kierunek wiatru: zachodnio-południowy.

Prawdopodobieństwo opadów: 20%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.6

Pogoda na tydzień w Łaziskach Górnych: piątek, 31.01 Spodziewana temperatura w piątek w Łaziskach Górnych to 5°C. W nocy natomiast przewidywana temperatura wynosić będzie 3°C. Jak twierdzą meteorolodzy, w piątek szansa na pojawienie się opadów w Łaziskach Górnych będzie na poziomie 70%. Opady deszczu mogą wynieść ok. 3 mm. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Łazisk Górnych, w piątek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 27 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -2°C. Natomiast kierunek wiatru w piątek będzie zachodnio-południowy.

Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą bardzo słabe. Indeks promieniowania UV na piątek wynosi 0, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Łaziskach Górnych w piątek:

deszcz ze śniegiem. Maks. temp. 4 do 6 °C, min. temp. 2 do 4 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Łazisk Górnych Oto przewidywane warunki meteorologiczne na piątek, 31.01.2020: Temperatura w dzień: 5°C.

Temperatura w nocy: 3°C.

Wiatr: 27 km/h

Kierunek wiatru: zachodnio-południowy.

Prawdopodobieństwo opadów: 70%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.5

Pogoda na tydzień w Łaziskach Górnych: sobota, 01.02 W ciągu dnia w sobotę w Łaziskach Górnych w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 8°C. W nocy natomiast przewidywana temperatura wynosić będzie 5°C. Według szacunków, prawdopodobieństwo pojawienia się opadów rain w Łaziskach Górnych wynosić będzie 40%. Opady deszczu mogą wynieść ok. 1 mm. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Łazisk Górnych, w sobotę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 27 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -1°C. Natomiast kierunek wiatru w sobotę będzie południowo-zachodni.

Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą bardzo słabe. Indeks promieniowania UV na sobotę wynosi 1, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Łaziskach Górnych w sobotę:

przelotne opady. Maks. temp. 7 do 9 °C, min. temp. 4 do 6 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Łazisk Górnych Oto przewidywane warunki meteorologiczne na sobotę, 01.02.2020: Temperatura w dzień: 8°C.

Temperatura w nocy: 5°C.

Wiatr: 27 km/h

Kierunek wiatru: południowo-zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 40%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.6

Pogoda na tydzień w Łaziskach Górnych: niedziela, 02.02 W ciągu dnia w niedzielę w Łaziskach Górnych w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 7°C. W nocy natomiast przewidywana temperatura wynosić będzie 4°C. Według szacunków, prawdopodobieństwo pojawienia się opadów rain w Łaziskach Górnych wynosić będzie 50%. Opady deszczu mogą wynieść ok. 2 mm. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Łazisk Górnych, w niedzielę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 27 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 1°C. Natomiast kierunek wiatru w niedzielę będzie zachodnio-południowy.

Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą bardzo słabe. Indeks promieniowania UV na niedzielę wynosi 1, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Łaziskach Górnych w niedzielę:

przelotne opady. Maks. temp. 6 do 8 °C, min. temp. 3 do 5 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Łazisk Górnych Oto przewidywane warunki meteorologiczne na niedzielę, 02.02.2020: Temperatura w dzień: 7°C.

Temperatura w nocy: 4°C.

Wiatr: 27 km/h

Kierunek wiatru: zachodnio-południowy.

Prawdopodobieństwo opadów: 50%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.8

Pogoda na tydzień w Łaziskach Górnych: poniedziałek, 03.02 W ciągu dnia w poniedziałek w Łaziskach Górnych w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 7°C. Natomiast w nocy z poniedziałku na wtorek temperatura może spaść do 3°C. Jak twierdzą meteorolodzy, w poniedziałek szansa na pojawienie się opadów w Łaziskach Górnych będzie na poziomie 50%. Opady deszczu mogą wynieść ok. 2 mm. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Łazisk Górnych, w poniedziałek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 28 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 0°C. Natomiast kierunek wiatru w poniedziałek będzie zachodni.

Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą bardzo słabe. Indeks promieniowania UV na poniedziałek wynosi 1, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Łaziskach Górnych w poniedziałek:

przelotne opady. Maks. temp. 6 do 8 °C, min. temp. 2 do 4 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Łazisk Górnych Oto przewidywane warunki meteorologiczne na poniedziałek, 03.02.2020: Temperatura w dzień: 7°C.

Temperatura w nocy: 3°C.

Wiatr: 28 km/h

Kierunek wiatru: zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 50%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.6

