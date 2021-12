Grudzień w Łaziskach Górnych: Przegląd prasy z listopada 2021 w Łaziskach Górnych, najważniejsze informacje miesiąca

UWAGA! Główny Inspektorat Sanitarny OSTRZEGA! Popularne sklepy, jak np. Lidl, Biedronka czy Auchan, wycofują całe partie żywności z półek i ostrzegają klientów przed spożywaniem. To m.in. jajka, sery i wędliny. Główny Inspektorat Sanitarny podjął decyzję o utylizacji tych produktów. Żywność wskazana na liście do wycofania jest skażona toksynami i bakteriami oraz zawiera niedozwolone substancje. Niektóre mogą wywoływać uszkodzenie oczu i poronienie. Sprawdź, które produkty są wycofywane klikając w galerię. Poznaj LISTĘ

HISTORIA. W Spodku 11 listopada odbyła się 21. już edycja imprezy MAYDAY. A czy pamiętacie, jak wyglądały początki tej imprezy? Jaka obowiązywała moda? Nie uwierzycie, jak wiele się zmieniło w ciągu tych lat. Zapraszamy Was na... podróż do przeszłości. Może na zdjęciach znajdziecie siebie albo znajomych?

WAŻNE! 39 systemów odcinkowego pomiaru prędkości zamierza kupić Główny Inspektorat Transportu Drogowego. Cztery z nich trafią na śląskie drogi. W większości to drogi wojewódzkie i krajowe. Jest też lista rezerwowa.

KORONAWIRUS W ŚLĄSKIEM. Te dane przerażają! W Polsce minionej doby zarejestrowano aż 28 380 - ostatni raz tak wiele zachorowań było 2 kwietnia! Zmarło aż 460. To niechlubne rekordy IV fali pandemii. A jak wygląda sytuacja w woj. śląskim?

KRYMINALNE. Ci złodzieje i włamywacze okradają domy i mieszkania. Policja prosi o pomoc w ich schwytaniu wyżej wymienionych włamywaczy. Zapewnia anonimowość. Jeśli rozpoznajesz któregoś z nich, zadzwoń pod numer telefonu 112 lub w inny sposób skontaktuj się z policją.