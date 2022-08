Brak prądu w Łaziskach Górnych. Gdzie 3.08 mogą być przerwy w dostawie prądu?

Planowane wyłączenia prądu w Łaziskach Górnych

Łaziska Górne: Mokierska, od 1 do 13E, od 2 do 14d, Górnicza, od 7 do 21 ,od 10 do 20a, Wodociągowa, od 1 do 7a, od 2 do 8a, Widokowa, Piaskowa, od 1 do 17,od 6 do 28a; od 21 do 23a, od 32 do 34B,

od 43 do 71, od 50 do 56a, Poprzeczna, Mikołowska, od 1A do 1L, Polna, od 1 do 22, Wodna, Stroma, Kamienna, Szkolna.

4.08 od godz. 8:00 do 15:00